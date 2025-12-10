Tweede tuchtzaak rond vermeende miljoenenfraude coronateststraten

Wat hebben een forensisch accountant van Grant Thornton, coronateststraten en mogelijke miljoenenfraude met elkaar te maken? Maandag komen deze drie onderwerpen samen in een tweede tuchtzaak, aangespannen rond vermeende miljoenenfraude bij teststraataanbieder Tunica.

Zaak nrs: 25/710 en 25/1817

Eerst was het de beurt aan de accountant die daadwerkelijk betrokken was bij de zaken van Tunica Trading BV. Dit bedrijf startte in maart 2021 samen met Dutch Medicals BV en Benivi BV een samenwerkingsverband voor de exploitatie van coronateststraten. De rijksoverheid gaf via de entiteit Stichting Open Nederland vele tientallen miljoenen uit om ervoor te zorgen dat het land vanaf het voorjaar van 2021 weer langzaam ‘van het slot’ kon. Met een negatief testbewijs, of een bewijs van vaccinatie, kon men weer voorzichtig naar instellingen en feesten.

Een van de zakenpartners en mede-exploitant van de coronateststraten, die bij Testen voor Toegang voornamelijk in Noord- en Oost-Nederland stonden, stapte in de loop van 2021 uit dit samenwerkingsverband. Naar eigen zeggen wilde hij niet meewerken aan fraude met de inzet van medewerkers. Tegenover de 18 miljoen euro die SON had overgemaakt stond als verplichting dat het samenwerkingsverband haar medewerkers ruim 97.000 uren had laten werken. Eind van dat jaar ontdekten de ondernemers dat ze niet voorbij de 61.000 uren kwamen. Terugbetaling van een fors bedrag dreigde tot er plots met terugwerkende kracht facturen verschenen waaruit moest blijken dat deze stand-by-uren wel zijn uitbetaald. De accountant die meewerkte aan deze constructie noemde het zelf al in interne stukken ‘keiharde fraude’. Hij is in 2023 door de Accountantskamer berispt.

Tweede tuchtzaak

Nu dient opnieuw een tuchtzaak bij de Accountantskamer in deze kwestie. De forensisch accountant van Grant Thornton kreeg in een civiel geschil tussen de klager en Tunica BV de opdracht van de rechtbank Amsterdam om onderzoek te doen. Maar hij kreeg de benodigde stukken niet. Uit het tussenvonnis van de rechtbank Amsterdam blijkt dat de forensisch accountant geen grondslag zag voor de stand-by-uren. Zo ontbrak de registratie van die uren. Maar volgens de klager heeft hij dit gebrek niet als indicatie voor fraude aangemerkt. Ook mocht hij niet zomaar vertrouwen op stukken van de accountant die in 2023 berispt is. Hij had hier extra controles op moeten uitvoeren. Had hij dat gedaan, dan had hij gezien dat de administratie ongefundeerde facturen bevatte ,,en dat er concrete aanwijzingen waren voor misleiding”, aldus de klacht.

Het lijkt erop dat SON sinds die vorige tuchtzaak niet heeft stilgezeten. Diverse anonieme getuigen maakten de afgelopen weken al melding van een claim die tegen Tunica Trading zou zijn ingediend. Uit recente stukken in het dossier dat nu bij de Accountantskamer ligt blijkt dat het vermoedelijk gaat om een claim van 13 miljoen euro. Ziet SON dan wel aanwijzingen voor fraude?

Stand-by-uren

Dat er mogelijk iets niet klopt met die facturen voor uitbetaalde standby-uren blijkt ook interne documenten. Zo valt uit dagrapporten van specifieke testlocaties op te maken hoeveel mensen er werkten. Als er op 10 september 2021 twee personen als tester werken op een teststraat in Zwolle – en een ‘parkbeheerder’ nog als derde bijspringt – is het gierend druk. Die dag worden in totaal 216 mensen getest. Nog voor de drukte op gang komt wordt gepoogd andere werknemers er bij te roepen ,,maar helaas konden ze allemaal niet”, blijkt uit dit dagrapport. Eind dat jaar factureert uitzendbureau Med-Jobs BV namens het samenwerkingsverband voor die dag bij SON wel voor 9 personeelsleden standby-uren. Ze krijgen dus op papier betaald, terwijl uit het dagrapport blijkt dat ze niet eens beschikbaar waren.

Dat is iets wat de accountant van Grant Thornton mogelijk nooit heeft kunnen onderzoeken: hij kreeg immers veel bestanden niet. Wat zijn verweer precies is, wordt maandag in de Accountantskamer bekend. Grant Thornton wil lopende deze zaak geen vragen beantwoorden. Ook stichting Open Nederland, in februari 2021 opgericht in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, reageert niet op vragen.

Dit artikel is gebaseerd op honderden interne documenten en openbare verslagen van rechtszittingen.