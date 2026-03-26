Accountant opnieuw vrijuit in slepende kasteelzaak

Een registeraccountant die een centrale rol speelde in het Bibob-onderzoek rond kasteel Oud-Wassenaar is niet aansprakelijk voor de schadeclaims van de voormalige bestuurder van de betrokken stichting. Dat heeft de rechtbank Gelderland geoordeeld in een civiele procedure die volgt op jarenlange juridische strijd, waarin ook tuchtrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures werden gevoerd.

De zaak rond kasteel Oud-Wassenaar loopt al sinds 2019, toen de provincie Zuid-Holland een subsidie van ruim €62.000 verstrekte en vervolgens een Bibob-onderzoek startte naar mogelijke integriteitsrisico’s. De ingeschakelde accountant concludeerde destijds dat sprake was van fiscale onregelmatigheden. Volgens zijn rapport zou de stichting de Belastingdienst voor circa €30.000 hebben benadeeld, wat voor de provincie aanleiding was de subsidie in te trekken. Het bestuur van de stichting bestreed die conclusies fel en startte meerdere procedures, waaronder tuchtklachten tegen de accountant.

Fouten en berisping

De tuchtrechter gaf de klagers deels gelijk. In 2021 kreeg de accountant een berisping omdat hij fouten had gemaakt in zijn rapport en betrokkenen niet vooraf had gehoord. In latere procedures bleef een deel van de verwijten echter zonder gevolg. Zo oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven in 2024 dat geen sprake was van belangenverstrengeling en dat beschuldigingen van het delen van vertrouwelijke informatie niet konden worden bewezen. Ook in een tweede tuchtzaak werd hard over en weer gestreden, waarbij de stichting de accountant onder meer beschuldigde van schending van geheimhouding en partijdigheid.

Civiele claim

In de civiele procedure stelde de voormalige bestuurder dat de accountant met zijn rapportage een ‘persoonlijke kruistocht’ tegen hem had gevoerd. Hij eiste vergoeding van de kosten die hij maakte in diverse procedures, waaronder de Bibob-procedure, tuchtzaken en procedures rond zijn schorsing en ontslag. Maar de rechtbank volgt dat betoog slechts gedeeltelijk. Zij stelt vast dat de accountant inderdaad fouten heeft gemaakt en de regels rond hoor en wederhoor heeft geschonden. Dat wordt als onzorgvuldig aangemerkt.

Geen bewijs

Van opzet of bewuste beschadiging is volgens de rechtbank echter geen sprake. Ook andere zware verwijten, zoals het doorspelen van vertrouwelijke documenten of het aansturen op een ontslagprocedure, acht de rechtbank onvoldoende onderbouwd.De rechter benadrukt dat veel beschuldigingen blijven steken in aannames zonder concreet bewijs. Dat sluit aan bij eerdere tuchtrechtelijke uitspraken, waarin vergelijkbare verwijten eveneens niet bewezen werden geacht.

Geen causaal verband

Doorslaggevend is dat de rechtbank geen oorzakelijk verband ziet tussen de fouten van de accountant en de gestelde schade. Het Bibob-onderzoek was al gestart voordat de accountant werd ingeschakeld en bevatte meerdere bevindingen die integriteitsvragen opriepen. Zelfs nadat de fouten waren gecorrigeerd en de accountant zich had teruggetrokken, bleef de provincie vasthouden aan haar beoordeling. Dat maakt volgens de rechtbank aannemelijk dat de uitkomst niet anders zou zijn geweest zonder de fouten.

Einde in zicht

De vordering tot schadevergoeding wordt volledig afgewezen en de eiser moet de proceskosten betalen. Daarmee lijkt opnieuw een hoofdstuk te worden afgesloten in een dossier dat zich al jaren kenmerkt door een opeenstapeling van procedures, verwijten en wederzijdse beschuldigingen. Hoewel de accountant eerder op de vingers werd getikt, bevestigt de civiele rechter nu dat die fouten niet leiden tot aansprakelijkheid.

