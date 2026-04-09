Home » Salarisprofessionals Boon NIRPA-gecertificeerd

Salarisprofessionals Boon NIRPA-gecertificeerd

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

Via collectieve inschrijving van alle salarisprofessionals in het NIRPA-register sluit Boon Accountants Belastingadviseurs zich aan bij het NIRPA.

9 april 2026 door Accountancy Vanmorgen

Tom Streppel (Teamleider Salarisadvies – Boon Accountants Belastingadviseurs): “Voor ons voelt aansluiten bij NIRPA heel logisch. Als kennisorganisatie vinden we het belangrijk dat onze kennis altijd actueel blijft. Vrijwel al onze collega’s volgen naast hun werk een studie of opleiding. Niet omdat het moet, maar omdat het ons scherper maakt en uiteindelijk beter advies oplevert voor onze klanten.”

Met de registratie van de salarismedewerkers ondersteunt en erkent Boon Accountants Belastingadviseurs de kwaliteitsnormen van het NIRPA. Bovendien is de Permanente Educatie van deze professionals hiermee gewaarborgd.

Boon Accountants en Belastingadviseurs heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1922. Het bedrijf heeft circa 80 medewerkers.

Tags: NIPRA

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen