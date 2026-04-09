Salarisprofessionals Boon NIRPA-gecertificeerd

Via collectieve inschrijving van alle salarisprofessionals in het NIRPA-register sluit Boon Accountants Belastingadviseurs zich aan bij het NIRPA.

Tom Streppel (Teamleider Salarisadvies – Boon Accountants Belastingadviseurs): “Voor ons voelt aansluiten bij NIRPA heel logisch. Als kennisorganisatie vinden we het belangrijk dat onze kennis altijd actueel blijft. Vrijwel al onze collega’s volgen naast hun werk een studie of opleiding. Niet omdat het moet, maar omdat het ons scherper maakt en uiteindelijk beter advies oplevert voor onze klanten.”

Met de registratie van de salarismedewerkers ondersteunt en erkent Boon Accountants Belastingadviseurs de kwaliteitsnormen van het NIRPA. Bovendien is de Permanente Educatie van deze professionals hiermee gewaarborgd.

Boon Accountants en Belastingadviseurs heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1922. Het bedrijf heeft circa 80 medewerkers.