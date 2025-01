Ruud van Leeuwen directeur NIRPA

De Raad van Toezicht van NIRPA heeft Ruud van Leeuwen per 1 januari 2025 benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurder van NIRPA. Hij volgt Marcel van der Sluis op, die vanwege gezondheidsredenen aftreedt.

Van der Sluis gaat vanuit de directie verschillende projecten beheren. Onder zijn leiding hebben de NIRPA-registers een belangrijke groei doorgemaakt, zegt de organisatie in een persbericht. Van Leeuwen heeft de opdracht deze groei te bestendigen en te zorgen voor een verbreding van de aandachtsgebieden van NIRPA.

Veel ervaring

De nieuwe directeur heeft een uitgebreide ervaring binnen het vakgebied van de salarisverwerking. Hij is betrokken bij de ontwikkeling en commerciële uitrol van verschillende salarissystemen, heeft leidinggegeven aan salarisprofessionals en was als lid van de commissie Kwaliteitsborging al eerder bij NIRPA betrokken.

NIRPA

Stichting Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) is in 2004 opgericht als kwaliteitswaarborg voor professionals en organisaties die zich bezighouden met salarisadministratie en salarisadvies. NIRPA is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.