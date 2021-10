Scab-salarisprofessionals NIRPA gecertificeerd

Via collectieve inschrijving van alle salarisprofessionals sluit Scab accountants en adviseurs voor de bouw zich aan bij NIRPA, het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting. NIRPA beoogt kwaliteitsborging van salarisprofessionals.

Michel Brouwer (manager loonadministratie van Scab): ‘Als werkgever investeren wij blijvend in onze salarisprofessionals. Zowel op het gebied van loon- en bouwkennis als in de vaardigheden van onze mensen. Hiermee kunnen wij blijvend onze bouwklanten bijstaan met het juiste advies. De collectieve registratie NIRPA bevestigt dit nu en in de toekomst’.

Scab profileert zich als het accountancykantoor voor de bouw. Het bedrijf ondersteunt ruim 3600 bouwondernemers met diensten die variëren van het voeren van loonadministratie tot gedegen accountancy, fiscaal advies en personeelsadvies.