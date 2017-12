bestgelezen 2017 – 216 Accountants gaat standaard dienstverlening gratis aanbieden

216 Accountants gaat een deel van de standaarddienstverlening gratis aanbieden. De klant betaalt uitsluitend nog voor maatwerk-adviesdiensten, waar vaste bedragen voor gerekend worden.

Het kantoor heeft woensdag bekend gemaakt dat het afscheid neemt van het verdienmodel waarin de jaarrekening en de belastingaangifte centraal staan. Volgens bestuursvoorzitter Marcel Bisschops maakt 216 met de lancering van dit label, dat de naam ‘Totaal in Balans’ draagt, een belofte waar die in 2015 bij de start van het bedrijf is gedaan. De focus ligt op samenstelactiviteiten en dienstverlening op het gebied van salaris- en pensioenadministraties. Die activiteiten blijven, maar worden ondergebracht in een ander model. Bisschops: ‘Accountants roepen al jaren dat de jaarrekening een commodity wordt, maar ondertussen verandert er bar weinig en verdienen de meeste kantoren nog steeds hun geld met het produceren van overzichten uit het verleden, in de vorm van de jaarrekening, fiscale aangiften en loonstroken. Ook wij blijven die aanbieden, maar zónder dat er een prijskaartje aan hangt. Wij gaan de dienstverlening daar bovenop beprijzen.’ Die kan bijvoorbeeld bestaan uit persoonlijke en zakelijke financiële planning, HRM-advies, of ondersteuning bij de stap naar internationaal ondernemen of bedrijfsopvolging.

Ondernemer centraal

Bij het concept waar 216 nu voor kiest, ligt het accent volgens Bisschops niet in eerste instantie op de onderneming, maar het stelt de ondernemer, zijn ambities en verschillende levensfasen centraal. Het totale plaatje staat voorop en daar hoort ook het privédeel bij, zelfs als op een gegeven moment de ondernemer geen ondernemer meer is, maar iemand met vermogen. ‘Samen met de ondernemer brengen wij de huidige situatie, maar ook zijn doelstellingen voor de langere termijn in kaart. Vanaf de start ziet hij welke maatregelen hij op de korte én de lange termijn moet nemen om zijn ambities waar te maken.’

Persoonlijke situatie

‘Het maakt veel uit of je te maken hebt met een ondernemer die op zijn 48ste wil gaan zeilen op de Noordzee of een ondernemer die op dezelfde leeftijd nog tien of vijftien jaar wil doorgaan en wil investeren, innoveren of acquireren of die te maken gaat krijgen met grote veranderingen in zijn persoonlijke situatie,’ aldus Bisschops. ‘Denk aan een scheiding of een ernstige ziekte. Die nare kanten van het leven worden al te vaak vergeten. Hoe kan een ondernemer zorgen dat hij eerder met pensioen kan? Wat is voor hem de beste moment om te scheiden? Zoekt hij een bedrijfsopvolger? Wil hij afscheid nemen van een werknemer? Hoe zorgt hij ervoor dat zijn kinderen kunnen studeren? Hoe zet hij de stap naar internationaal ondernemen? Benut hij subsidiemogelijkheden volop? Gaat het wel goed met de liquiditeit?’. Dat zijn volgens Bisschops vragen waar ondernemers antwoord op willen hebben. En ze zijn volgens hem ook bereid daarvoor te betalen. Al bleek uit gesprekken in klantenpanels dat ze wel aan het idee moeten wennen. Totaal in Balans rendeert volgens hem niet bij one off’s, maar betaalt zich vooral op de middellange of langere termijn terug aan zowel de klant als het kantoor.

Weerstand

Bisschops noemt het ‘belachelijk’ dat ondernemers anno nu nog moeten betalen voor cijfers die ze zelf hebben aangeleverd. Weliswaar niet in de spreekwoordelijke schoenendoos, maar gedigitaliseerd. ‘Wij willen ze uitsluitend laten betalen voor de toegevoegde waarde.’ Een hoge automatiseringsgraad maakt volgens hem dat maatwerkadvisering sneller en goedkoper kan. ‘Daardoor ontstaat real-time inzicht waarmee de ondernemer na een alert van ons zelf aan de slag kan, of zich door onze adviseurs kan laten ondersteunen. De doorsnee accountant die advies geeft, kijkt naar het optimaliseren van de winst van de onderneming.’ Hij verwacht dat de aankondiging van 216 reuring zal veroorzaken in de markt en op weerstand zal stuiten bij concurrerende kantoren. ‘De stap die wij zetten is een revolutie voor de traditionele accountancy.’ Ook binnen de NBA gaat er volgens hem wel ‘een wenkbrauw omhoog. ‘Als sector weten we allang dat het anders moet en kan. Maar de conservatieve krachten winnen het tot nog toe. We hopen dat met de komst van het nieuwe NBA-bestuur onze progressieve koers vanuit de beroepsorganisatie ook opgepakt wordt.’ Ook binnenshuis heeft hij flink moeten praten en uitleggen om medewerkers ervan te overtuigen dat het roer om moet. ‘Maar we zijn er zeker van dat het anders kan en moet.’