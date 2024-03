Bestuurders 216 stappen op, private equity-partij eist forse verbetering

De tweekoppige directie van 216 Accountants vertrekt. De aandeelhouder constateert dat er sprake is van stagnatie en wil groei en winstgevendheid zien. Dat blijkt uit vertrouwelijke interne documenten waarover Accountancy Vanmorgen beschikt. Het accountantskantoor – een voortzetting van de mkb-praktijk van KPMG – is als een van de weinigen in de sector al langere tijd in handen van een private equity-partij. Die zou er geen vertrouwen meer in hebben dat directeuren Richard Smid en Jeroen van der Krabben de torenhoge ambities kunnen waarmaken.

De mkb-praktijk van KPMG werd in 2015 afgestoten en ging zelfstandig verder onder de naam 216. Het accountantskantoor kwam onder de hoede van private equity-investeerder Netsam Participaties van de Haagse IT-ondernemer Johan Mastenbroek. Netsam heeft verder een aantal ondernemingen in technologie en IT in de portefeuille. Voor 216 lag het dus voor de hand om met behulp van de investeerder in te zetten op innovatie en digitalisering, en daarnaast ook op flinke groei.

Het accountantskantoor startte met zo’n 140 voormalige KPMG’ers, verdeeld over 11 vestigingen. Na een stroef begin werd branchegenoot Ceifer in 2017 overgenomen. 216 telde op dat moment zo’n 150 medewerkers en 15 vestigingen. Toenmalig bestuursvoorzitter Marcel Bisschops legde de lat destijds op een omzetverdubbeling naar € 20 miljoen in 2020. Dat moest voor het grootste deel via overnames worden gerealiseerd. Maar daar kwam weinig van terecht. Baanbrekend was wel het besluit om een deel van de standaarddienstverlening gratis te gaan aanbieden, waarbij klanten alleen nog betaalden voor maatwerkadvies. Financieel gezien leverde dat in eerste instantie weinig op: eind 2017 kampte 216 met een negatief vermogen van ruim € 8 miljoen. Dat werd in 2018 opgekrikt tot een positief eigen vermogen van € 331.000. Wel werd zowel in 2017 als in 2018 verlies geleden.

Kostenbesparingen

Eind 2018 volgde een bestuurswisseling. Bisschops maakte plaats voor Richard Smid (voorzitter) en Jeroen van der Krabben. Het aantal vestigingen werd verminderd tot 9, maar de groeiambitie bleef onverminderd hoog. Volgens de jaarrekening over 2018 achtte het nieuwe management ‘een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening niet onmogelijk’. Zo waren de verliezen mede veroorzaakt door de focus op innovatie en de inzet van automatisering van de bedrijfsprocessen en door de herstructurering van de organisatie. ‘Op basis van de huidige klantenportefeuille en verwachtingen laat de prognose over 2019 een sterke verbetering van het resultaat zien.’ Dat is onder meer ingegeven door kostenbesparingen. ‘De liquiditeit en solvabiliteit ontwikkelen zich positief, de aandeelhouder heeft vertrouwen getoond in de strategie van de onderneming.’ Aandeelhouders en andere gelieerde maatschappijen zegden daarnaast toe dat ze hun vorderingen op de vennootschap niet binnen 12 maanden zouden opeisen. ‘Het management is derhalve van mening dat de onderneming op going concern kan worden gewaardeerd en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.’

Vertrek nieuwe bestuurders

Ceifer werd al snel weer verkocht. Een paar jaar later blijkt er nog altijd sprake te zijn van een ambitieuze investeerder en een accountantskantoor dat qua financiële prestaties achterblijft bij diens verwachtingen. In een interne mededeling hebben bestuurders Richard Smid en Jeroen van der Krabben het personeel nu laten weten dat ze stoppen als directieleden. “Deze beslissing is niet lichtvaardig genomen, maar we geloven dat het in het beste belang is van 216 en zijn toekomstige groei”, schrijven de twee onder meer. Volgens een bron binnen het kantoor heeft aandeelhouder Netsam Participaties van Johan Mastenbroek de twee directeuren de laan uit gestuurd. Zelf ontkent Netsam dat desgevraagd. Van der Krabben is als accountant ook beleidsbepaler van 216. Beide directieleden zullen het accountantskantoor naar verwachting snel verlaten, wordt binnen 216 gemeld. Wel schrijven de twee directeuren in hun verklaring dat ze nauw samenwerken met de aandeelhouder om de volgende bestuurder te vinden.

Aandeelhouder ontevreden

Een vertegenwoordiger van die aandeelhouder heeft recent in een intern vertrouwelijk bericht uiteen gezet hoe 216 er volgens hem voor staat en waar het accountantskantoor naar toe moet werken. Bestuurders Smid en Van der Krabben zouden de afgelopen jaren hard hebben gewerkt aan verbeteringen, maar nu worden geconfronteerd met stagnatie. “Het personeelsbestand is de afgelopen twee jaar niet substantieel gegroeid. Daarnaast zien we veel consolidatie in de markt door private equity investeringen. Wij zijn niet bang voor deze agressieve markt, integendeel zelfs, wij kennen en vertrouwen op de waarde van onze investeringen, in onze technieken en in onze mensen.”

216 zal in de nabije toekomst onderdeel blijven uitmaken van de portefeuille, wordt namens de aandeelhouder meegedeeld: “We willen deel blijven uitmaken van de reis die 216 en om de omzetmijlpalen van 10 miljoen, 25 miljoen en 50 miljoen te behalen. De enige echte vraag is “hoe snel” deze mijlpalen te bereiken. We kunnen deze mijlpalen niet bereiken zonder ons klanten- en medewerkersbestand te laten groeien.” Uit de in het stuk geformuleerde visie op de toekomst van 216 blijkt dat Netsam het kantoor nog altijd erg graag verder uit wil bouwen: “We kunnen niet groeien zonder te werven. We hebben meer collega’s nodig”, en: “We moeten ons klantenbestand jaar over jaar laten groeien.” Tot nu toe ging het volgens de aandeelhouder veel te moeizaam: “We hebben te hard gewerkt om het bedrijf “in de zwarte cijfers” te krijgen. Het heeft meerdere jaren geduurd door hoogte- en dieptepunten om deze mijlpaal te bereiken en hiervoor moeten we hard blijven werken en kunnen wij die winstgevendheid verder uitbouwen.” 216 zou ook meer moeten gaan samenwerken met de andere BV’s binnen de participaties van de aandeelhouder.

Netsam: negatief eigen vermogen

Dat Netsam Participaties zo blijft hameren op groei en winstgevendheid wekt weinig verbazing, als de meest recente cijfers van de private equity-partij zelf worden bekeken. De financiële basis lijkt namelijk wankel. 216 zelf heeft een positief eigen vermogen. Daar moet wel bij worden aangetekend dat de post overige reserves op bijna €16,5 miljoen negatief staat. Dat wordt echter gecompenseerd door positieve agioreserves van € 17.850.000. Investeerder Netsam kent daarentegen al zeker sinds 2017 een negatief eigen vermogen, dat de laatste jaren ook nog eens snel oploopt. Op 31 december 2021 bedroeg het eigen vermogen bijna €4,8 miljoen negatief, een jaar later zelfs ruim €13,5 miljoen negatief. Ook andere financiële kengetallen in de jaarcijfers tot en met 2022 (het laatste jaar waarover een jaarrekening gedeponeerd is), laten zien dat het investeringsvehikel van Mastenbroek pittige jaren achter de rug heeft.

Reactie Netsam Participaties

Asish Dash, bestuurder van Netsam Participaties zegt in een reactie: “De situatie is dat 216 er, na een aantal intensieve jaren, goed voorstaat. De transformatie van de accountantspraktijk die werd overgenomen naar 216 kostte meer tijd en inspanningen dan we hadden voorzien. Ook de transitie van 216 naar een accountantsbedrijf dat door de automatisering van werkprocessen en basisdienstverlening de nadruk kan leggen op echte toegevoegde waarde voor onze klanten kostte meer tijd. Richard Smid en Jeroen van der Krabben hebben in de afgelopen vijf jaar enorme inspanningen geleverd om deze veranderingen door te voeren. Dat is gelukt en het bedrijf is op orde. Daar zijn we hen dankbaar voor. Samen met Richard en Jeroen hebben we vastgesteld dat de volgende fase (groei in klanten en groei in medewerkers) vraagt om een nieuwe directie. Die nieuwe directie zullen we binnenkort bekend maken. Richard en Jeroen zullen de overdracht verzorgen. We zijn daarbij nog in gesprek hoe we hun kennis en betrokkenheid kunnen behouden voor 216.”