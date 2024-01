216 start proef met 36-urige werkweek

216 Accountants zet naar eigen zeggen een grensverleggende stap voor de accountancysector door een proef te starten met een 36-urige werkweek. Die moet helpen om de werk-privébalans te verbeteren en makkelijker nieuwe medewerkers aan te trekken.

Dat 216 het eerste accountantskantoor is dat op een 36-urige werkweek overstapt, wil algemeen directeur Richard Smid niet claimen. ‘Maar het is nog altijd zo dat in deze branche 40 uur de standaard is.’ Zijn bedrijf is daar per 1 januari vanaf gestapt. ‘Het markeert een beweging naar een gezondere balans tussen werk-privé en is gericht op het verbeteren van het welzijn van medewerkers en het verhogen van productiviteit.’, zegt Smid. ‘Onze belofte heet ‘Do It The 216 Way’ en die staat voor onze drijfveren: gedrevenheid, groei en verbinding. Deze waarden inspireren ons om verder te kijken dan de standaard werkweek.’

Standaardisatie

Medewerkers zijn enthousiast over de verandering, aldus Smid, al is het voor sommigen wel spannend of het werk van 40 uur ook in de kortere werkweek gaat passen. Daar is 216 de afgelopen jaren al wel mee bezig geweest. ‘We hebben onze processen zo veel mogelijk gestandaardiseerd en we hebben veel geautomatiseerd. Taken worden bijvoorbeeld op medewerkersniveau toegewezen en we werken batchgewijs, zoals we dat noemen: we pakken zaken niet meer ad hoc op als er iemand aan het bureau komt, maar we werken met tijdblokken in de agenda. Reviewwerk wordt ingepland en iemand die een paar kick-offmeetings heeft, plant die achter elkaar in.’

Iedereen meer tijd

Die inzet van technologie en een meer doelgerichte werkwijze moeten helpen om meer te doen in minder tijd. ‘We bevorderen zelfstandigheid en bieden tegelijkertijd de nodige support voor carrièregroei. Dit biedt ons de mogelijkheid om onze medewerkers een gezonde werk-privébalans te bieden zonder dat dit ten koste gaat van onze dienstverlening. Iedereen krijgt hierdoor meer tijd voor wat ons gelukkig maakt’, aldus Smid.

De kortere werkweek is vooralsnog een proef, maar Smid realiseert zich dat het lastig zal zijn om deze stap weer terug te draaien. ‘Ik verwacht ook niet dat we over een jaar concluderen dat het niet werkt. We volgen medewerkers wel gedurende de pilot zodat we de effecten op productiviteit en tevredenheid kunnen meten. Het managementteam zal regelmatig in gesprek gaan met medewerkers om feedback te verzamelen en eventuele aanpassingen aan het programma te overwegen. Dit proces zal een belangrijke rol spelen in het verder vormgeven van ons beleid en onze werkcultuur.’