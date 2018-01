Accountants onthouden honderden bedrijven goedkeurende verklaring

De afgelopen jaren hebben honderden Nederlandse bedrijven geen goedkeurende verklaring gekregen van hun accountant. Dat blijkt uit onderzoek van het FD en databedrijf Company.info. De belangrijkste reden daarvoor is dat de bedrijven hun interne processen onvoldoende beheersen.

Onder de ondernemingen waar de accountant zich heeft onthouden van een oordeel over de jaarcijfers zijn ook grotere bedrijven, schrijft het FD. Voorbeelden daarvan zijn installatiebedrijf Breman (€223 mln omzet), afvalverwerker Vada Dordrecht (€ 117 mln), groente- en fruitgroothandel Roveg (€ 161 mln) en juweliersketen Juma Maastricht (€ 120 mln). Breman kwam afgelopen najaar al in het nieuws omdat PwC weigerde een goedkeurende verklaring te geven over de jaarcijfers 2016 en de goedkeuring over 2015 had ingetrokken. Als de interne beheersing niet voldoet, heeft de accountant onvoldoende middelen om de omzet en de balans te controleren. Er kan sprake zijn van een gebrekkig ICT-systeem of inadequate controles op de goederen- en geldstromen.

Meerdere jaren oordeelonthouding

Company.info deed een steekproef bij ruim 4.400 bedrijven met 50 werknemers of meer. Van die groep kregen er ruim 100 in 2015 een oordeelonthouding. In Nederland zijn er 14.000 bedrijven met meer dan 50 werknemers. Het FD schat het totale aantal bedrijven met een oordeelonthouding daarom op ruim 300. Er zijn ook bedrijven die over meerdere jaren geen goedkeurende verklaring hebben gekregen. Een daarvan is afvaltransporteur Bela Group in Venlo. Die wacht al sinds 2009 op een goedkeurende verklaring van de accountant.

Bij pluimveeslachter N Vriesekoop is zelfs al sinds 2002 sprake van een oordeelonthouding. Volgens het bedrijf is dat vorig jaar veranderd: de nieuwe accountant PKF Wallast zou de jaarrekening hebben goedgekeurd.

Overstappen naar een andere accountant kan ook voor een oordeelonthouding zorgen, stelt groothandel Roveg tegenover het FD. Na een meningsverschil met BDO koos het bedrijf voor QConcepts. BDO weigerde toen een goedkeurende verklaring af te geven over de jaarcijfers. Die heeft QConcepts inmiddels wel afgegeven.

Opdracht teruggeven

Novak-voorzitter Marco Moling noemt het een ernstige situatie dat zo veel bedrijven geen goedkeurende verklaring krijgen, soms jaren achtereen. “Als een accountant twee of drie keer zo’n oordeelonthouding moet geven, kan hij eigenlijk de opdracht beter teruggeven”, zegt hij tegen het FD. PwC-partner en hoogleraar externe verslaggeving Arjan Brouwer is het wat betreft grote bedrijven met Moling eens. Maar voor kleinere bedrijven. “Daar kan de directeur-grootaandeelhouder zeggen: ik zie alles, ik heb geen formele procedures nodig. Vraag is nog wel of de bank er ook zo over denkt.”