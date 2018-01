Ook Deloitte UK gaat pad van ‘legal’ op

De Big Four begeven zich steeds meer op het gebied van juridische dienstverlening. In navolging van de rest van de Britse Big Four start ook Deloitte UK een eigen juridisch kantoor. Dat bericht Economia.

De ontwikkeling in het UK is vergelijkbaar met die in Nederland, waar Big Four-kantoren ook in toenemende mate juridische diensten aanbieden. PwC biedt in negentig landen ‘legal’ aan en heeft het duizenden juristen in dienst.

Binnenshuis

Deloitte heeft laten weten een zogenoemde ‘alternative business structure’-licentie te hebben aangevraagd, die het mogelijk maakt ‘binnenshuis’ een juridische praktijk te hebben, in plaats van een aparte entiteit. PwC deed dit al in 2013, op de voet gevolgd door EY en KPMG. Grote juridische dienstverleners en advocatenkantoren zeggen zich niet bezoegd te maken over concurrentie van de juridische activiteiten van de Big Four. Maar in Economia zeiden analisten eerder te verwachten dat kleinere kantoren wel last kunnen krijgen van de concurrentie. Deloitte wil nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie inzetten bij de nieuwe dienstverlening, maar ook kennis vanuit de adviespraktijk te gebruiken om juridisch advies te versterken.