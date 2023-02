Deloitte heeft (nog) geen trek in concurrentiestrijd met advocatenkantoren

Deloitte heeft grote ambities op juridisch gebied, zo leidt het FD af uit de komst van voormalig minister Ferdinand Grapperhaus. De krant spreekt zelfs van een opleving van een ‘vete’ tussen de big four en de advocatuur. Managing partner Willem Blom van Deloitte zegt dat het zo’n vaart niet zal lopen.

Grapperhaus gaat Deloitte Legal in Nederland leiden. Hij is naast voormalig justitieminister ook oud-partner van advocatenkantoor Allen & Overy. ‘Al eerder probeerden accountants- en consultancyfirma’s een deel van de markt van de advocatenkantoren in te nemen. Een oude strijd herleeft nu, nationaal en internationaal, om juridische diensten aan bedrijven te leveren’, zo verwacht het FD, dat schetst hoe in het verleden grote accountantskantoren probeerden een voet tussen de deur te krijgen in de advocatuur. Maar dat wilde niet echt lukken, vooral omdat advocatenorde NOvA regels kent die het onmogelijk maken om als advocaat te werken voor een kantoor dat niet door advocaten wordt gerund.

Geen toga aantrekken

Wel zijn PwC en Deloitte actief in het opbouwen van een juridische tak, maar een kenner ziet de big four nog niet in ‘hardcore’ advocatenwerk stappen: ‘Ze zullen geen volledige praktijk gaan voeren. Het meest waarschijnlijke is advieswerk, en daar zullen ze marktaandeel gaan wegsnoepen. Maar ze gaan, denk ik, nooit een toga aantrekken.’ Managing partner Willem Blom van Deloitte zegt geen moeite te hebben om mensen aan te trekken en te groeien, ‘inclusief partners van grote advocatenkantoren’. Volgens hem wil Deloitte geen eigen advocatenkantoor opzetten, maar moet de juridische diensten ingebed zijn in de overige dienstverlening. Dat advocaten bij Deloitte geen advocaat mogen zijn, maar jurist worden, vindt hij geen probleem. Ook PwC zegt niet de ambitie te hebben om te concurreren met traditionele advocatenkantoren.

EY wel een concurrent?

Scipio van der Stoel, begin jaren negentig een van de ‘overlopers’ onder de advocaten, ziet in EY wel een mogelijke concurrent voor advocaten omdat daar consultancy en accountancy gesplitst gaan worden: ‘Ik denk dat dat voor de juridische praktijk heel interessant kan zijn omdat er minder regulatory barrières zullen zijn qua samenwerking als de accountants daar zijn verdwenen.’

