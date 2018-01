Startende ondernemer moet langer wachten op btw-nummer

Starters moeten deze en volgende maand wat meer geduld hebben met de Belastingdienst. De termijn waarbinnen de fiscus een brief met btw-nummer stuurt, is opgerekt van vijf naar vijftien werkdagen. Dat heeft te maken met een grote groep mensen die de btw op hun zonnepanelen wil terugvragen.

Die langere wachttijd geldt voor ondernemers die zich hebben aangemeld met het formulier ‘Opgaaf startende onderneming’, voor nieuwe inschrijvers bij de Kamer van Koophandel, maar ook voor mensen die zich hebben aangemeld met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’.

De laatste groep is een belangrijke veroorzaker van de vertraging: “In januari 2018 hebben wij extra veel formulieren ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ ontvangen. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad op 15 december 2017. Het lukt ons nu niet binnen de normale termijn van 5 werkdagen te reageren. Daardoor zal iedereen die zich in januari en februari heeft aangemeld als ondernemer, iets langer moeten wachten op een bericht van ons. Onze excuses voor het ongemak”, meldt de Belastingdienst.

Btw op zonnepanelen terugvragen

Het Europese Hof van Justitie oordeelde in 2013 dat zonnepaneeleigenaren in feite ondernemer zijn als zij de zelf opgewekte stroom terugleveren aan de energieleverancier. Daardoor kunnen zij de btw over de aankoop van de installatie terugvragen. In december heeft de Hoge Raad beslist dat die regeling in elk geval geldt voor wie vanaf begin 2012 zonnepanelen liet installeren.