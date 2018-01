PERSONALIA: nieuwe bestuursleden EY Nederland

De raad van bestuur van EY Nederland wordt voor een periode van drie jaar uitgebreid met twee nieuwe leden. Mirjam Sijmons is in dienst getreden als Talent & Transformation Leader. Tegelijkertijd wordt Nico Pul benoemd als Quality Leader.

Sijmons deed uitgebreide ervaring op in uitvoerende en toezichthoudende functies. Zo was zij ceo bij Arboned, lid van de hoofddirectie van de ANWB en ceo van Content. Als toezichthouder was Sijmons actief bij onder meer Eneco Groep, Universiteit Leiden en zorginstelling Marente.

Pul woonde de vergaderingen van de raad van bestuur al bij en wordt nu lid, met als primaire focus de kwaliteits- en veranderagenda binnen de accountantspraktijk.

Jeroen Davidson is benoemd als vicevoorzitter van het bestuur.

De raad van bestuur van EY NL bestaat nu uit Coen Boogaart (voorzitter), Jeroen Davidson, Mirjam Sijmons, Nico Pul en Rob Lelieveld.