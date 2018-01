Gedragscode moet positie MKB’ers beschermen

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een gedragscode gepresenteerd die voor een sterkere positie voor kleinere MKB’ers moet zorgen als zij een lening afsluiten bij de bank. De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering gaat in per 1 juli en moet onder anderen zorgen voor een betere informatievoorziening over alle aspecten van leningen. Ook komt er vanaf die datum een geschillenloket dat wordt ondergebracht bij Kifid. Daarmee wordt voor een betere bescherming van kleinere MKB’ers met een jaaromzet tot vijf miljoen euro gezorgd, is de gedachte.

Dijsselbloem

Het opstellen van de code is ingegeven door voormalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. De PvdA’er schreef vorig na een marktconsultatie aan de Tweede Kamer dat verbetering van de bescherming van MKB’ers tegen financiële instellingen aan de sector zelf kan worden overgelaten. Dat zou nodig zijn omdat de kleinere MKB’ers vaak de kennis en ervaring van grotere bedrijven missen en tegelijkertijd minder sterk gereguleerde bescherming genieten dan consumenten vaak hebben.

Informatievoorziening

Bij die betere informatievoorziening die met de nieuwe code wordt geregeld valt te denken aan informatie over tussentijdse veranderingen, eventuele renteherziening en mogelijkheden om vervroegd af te lossen, meldt de NVB. Ook geven banken uitleg over een eventuele afwijzing van een aanvraag voor krediet. Wanneer banken toegevoegde waarde zien voor de klant, kunnen zij doorverwijzen naar alternatieve financiers. De code bevat minimumnormen bij het verstrekken van financiering waar alle leden van de Nederlandse Vereniging van Banken die leningen verstrekken aan dit segment zich aan moeten houden. De code wordt in 2021 geëvalueerd.

Geschillenloket

Voor klanten die financiering hebben afgesloten onder de gedragscode komt er de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan een nieuwe instantie voor geschillenbeslechting. Bij het geschillenloket dat bij Kifid wordt ondergebracht kan de naleving van de code aan de orde worden gesteld.

Stakeholders

Aan de code is ruim een jaar gewerkt. Banken zijn hiervoor intensief in gesprek gegaan met een groot aantal stakeholders, waaronder ministeries, toezichthouders, ondernemersorganisaties en andere belangenbehartigers. Er hebben twee dialoogsessies plaatsgevonden waarop ondernemers en anderen feedback konden geven tijdens het opstellen van de code. Bij deze sessies bleek dat er bij kleinere ondernemers behoefte is aan meer duidelijkheid over en houvast bij financiering.