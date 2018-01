Snel: Europese ‘waarschuwing’ dividendbelasting  geen officiële aanbeveling

NOS-berichtgeving dat de Europese Commissie landen al jaren wijst op de negatieve gevolgen van het afschaffen van de dividendbelasting is gebaseerd op een discussiestuk. Van een officiële aanbeveling was geen sprake, stelt staatssecretaris Menno Snel in een antwoordbrief op vragen die naar aanleiding van de berichtgeving in de Tweede Kamer werden gesteld.

Soevereiniteit

Hoewel sommige lidstaten de door de Commissie in het stuk geschetste problemen over nut en noodzaak van uniformering van dividendbelastingen en de tarieven daarvan in Europa herkenden, konden de meeste lidstaten zich volgens Snel niet vinden in de genoemde oplossingen. Een van de belangrijkste argumenten van lidstaten tegen deze oplossingen was dat lidstaten van mening zijn dat ze soeverein zijn om zelf bepalen welke belastingen zij heffen, stelt Snel.

Vestigingsklimaat

Nederland wil zoals bekend maximaal gebruikmaken van die soevereiniteit door de dividendbelasting af te schaffen. De stelling van de Commissie dat bedrijven geneigd zijn zich te vestigen in een land dat in zijn belastingverdragen met derde landen lage tarieven heeft afgesproken of in een land dat geen of weinig dividendbelasting heft ligt mede ten grondslag aan die keuze, geeft Snel toe. “Hierdoor wordt Nederland als vestigingsland aantrekkelijker.”

Belastingontwijking

Toch erkent ook het kabinet volgens de staatssecretaris dat de afschaffing van de dividendbelasting belastingontwijking in de hand kan werken. Snel noemt dat onwenselijk. “Vandaar dat de dividendbelasting (materieel) in stand blijft in misbruiksituaties of bij dividenduitkeringen aan low tax jurisdictions. Voorts is het kabinet voornemens een bronheffing in te voeren op rente en royalty’s naar low tax jurisdictions en in misbruiksituaties. Met deze bronheffing wordt tegengegaan dat winsten niet of zeer laag belast worden indien sprake is van een betaling aan een low tax jurisdiction en daarmee worden de in het document genoemde problemen ondervangen.”