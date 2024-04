Staatssecretaris overweegt maatregelen tegen fiscale ‘Heineken-constructie’

De fiscus moet zien te achterhalen hoe vaak de belastingconstructie voorkomt die Charlene de Carvalho-Heineken gebruikt, heeft staatssecretaris Van Rij in de Tweede Kamer gezegd. Mogelijk komt hij met nieuwe anti-misbruikwetgeving.

De rijkste Nederlander heeft een geschat vermogen van 16 miljard euro, en doet volgens NRC flink haar best om belastingbetaling te ontwijken. Bij haar estate planning wordt ze bijgestaan door Loyens & Loeff en fiscalisten van EY. De krant deed deze week uit de doeken van welke constructie ze gebruikmaakt.

Belastingparadijs Jersey

Over de ontvangen Heineken-dividenden zou De Carvalho-Heineken 15 procent dividendbelasting moeten afrekenen in Nederland. Maar omdat ze de geldstroom via Luxemburg naar belastingparadijs Jersey laat lopen, wist de Heineken-dochter de dividendbelasting te verlagen naar 2,5 procent. Dat levert, bij een jaarlijks dividend van 235 miljoen euro, een voordeel op van bijna 30 miljoen euro. Elk jaar opnieuw. Toen Nederland op 1 januari 2024 de antimisbruikregels aangescherpte voor dividendbetalingen bedachten haar fiscale adviseurs een truc: het Nederlandse Julier BV betaalt haar eigenaar in Luxemburg geen dividend, maar een deel van het aandelenkapitaal terug. Dat kan belastingvrij.

Reactie Van Rij

Staatssecretaris Van Rij laat nu eerst bekijken hoe vaak de fiscale constructie voorkomt en overweegt daarna mogelijk maatregelen, liet hij donderdag in de Kamer weten: “Als mocht blijken dat die maatregel ontdoken wordt door gebruik te maken van een wettelijke mogelijkheid, dan moeten wij stevig nadenken of we daar toch niet met anti-misbruikwetgeving moeten komen. Ik zal zeker aan de Belastingdienst vragen dat heel goed te monitoren. Anders zijn we water naar de zee aan het dragen.”