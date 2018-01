Shell vindt reacties op intrekken 403-verklaring overtrokken

Shell blijft meewerken aan oplossingen voor de aardbevingsschade in Groningen als gevolg van gasboringen door dochterbedrijf NAM. De oliemaatschappij zegt dat in reactie op berichtgeving over het intrekken van de 403-verklaring, waarmee Shell zich niet meer aansprakelijk stelt voor schulden van de NAM.

Shell trok per 2 juni vorig jaar de 403-aansprakelijkheidsverklaring voor de NAM in, blijkt uit het jaarverslag. Alle afspraken over schadevergoedingen door de NAM die na die datum worden gemaakt, komen niet voor rekening van Shell. Diverse kenners stellen tegenover dagblad Trouw dat de oliemaatschappij haar handen van de NAM aftrekt omdat het risico groot is dat de dochter – een joint venture met Exxonmobil – voor grote schadevergoedingsverplichtingen komt te staan.

Wel jaarrekening, dus geen 403-verklaring

Volgens Shell Nederland is dat niet aan de orde. Het bedrijf zegt zich niet te kunnen vinden in de teneur van de berichtgeving: “Als aandeelhouder nemen wij de problemen in Groningen serieus en werken mee aan een oplossing. De 403-verklaring die Shell Nederland in het verleden heeft afgegeven, diende ertoe de leveranciers van NAM – en andere personen of bedrijven die een contract met NAM aangaan – te beschermen, omdat deze leveranciers niet in staat waren om de financiële situatie van NAM te beoordelen op basis van een door NAM gepubliceerde jaarrekening. Die jaarrekening is er nu wel. Daarom is een 403-verklaring niet meer nodig.”

Volgens Shell is de NAM financieel gezond. “Natuurlijk zijn er scenario’s denkbaar waarin extra maatregelen nodig zijn. Shell Nederland zal zich inzetten om NAM ook op termijn financieel gezond te houden.”

Bewuste keuze

Maar deskundigen twijfelen aan die uitleg. Volgens advocaat en hoogleraar ondernemingsrecht Steef Bartman draait Shell de zaak om: “Een aansprakelijkheidsverklaring is één van de voorwaarden om een dochter vrij te stellen van haar plicht om een jaarrekening te maken. Nu de Nam een eigen jaarrekening publiceert, stond het Shell vrij haar hoofdelijke aansprakelijkheid te handhaven. Zij was niet verplicht om die te beëindigen, dat is een bewuste keuze. Dat Shell haar verklaring heeft ingetrokken kort nadat de rechtbank vorig jaar de NAM schadeplichtig heeft gehouden, geeft te denken. Dat tussen één en ander verband bestaat acht ik dan ook zeer waarschijnlijk.”

De NAM publiceerde vorig jaar voor het eerst een jaarverslag. Er is een half miljard gereserveerd voor de vergoeding van aardbevingsschade, maar dat bedrag lijkt verre van voldoende.