KempenPlus staakt strijd met bank na miljoenenfraude boekhouder

KempenPlus gaat niet in hoger beroep in een zaak over de aansprakelijkheid van huisbankier BNG voor de miljoenenfraude die een boekhouder bij de sociale werkplaats pleegde. Met EY wordt nog gesproken over een schikking, melden regionale media. De rechtbank oordeelde eind vorig jaar dat BNG niet kon weten dat de boekhouder circa 5 miljoen euro naar zijn eigen rekening overboekte. Dat ligt anders bij ABN Amro, dat flinke steken liet vallen.

Fraude

Boekhouder Patrick H. uit Bladel begon in 2007 met het stelen van geld van het regionale participatiebedrijf KempenPlus. Dat ging daarna jarenlang door. Voor de rechtbank verklaarde de boekhouder in juli 2023 dat hij al sinds zijn tienerjaren werd afgeperst door plaatsgenoot en ‘vriend’ Wil H. De rechter achtte die verklaring aannemelijk en denkt dat Wil H. 90 procent van het gestolen geld (ten minste 4,7 miljoen euro) opstreek. Voor verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte kreeg de boekhouder 22 maanden celstraf, waarvan twaalf voorwaardelijk. De hoofdverdachte en afperser Wil H. kreeg 5 jaar cel opgelegd.

Rechtszaken banken

Daarmee was de zaak voor KempenPlus niet ten einde. De organisatie hield niet alleen de financiële man verantwoordelijk voor de ontstane schade maar ook huisbanken ABN Amro en BNG. Die zouden hun zorgplicht hebben verzaakt. Ongeveer 4,5 miljoen euro werd door de boekhouder overgeboekt van de bedrijfsrekening bij BNG naar zijn privérekening.

In een tussenvonnis (april 2023) oordeelde de rechtbank dat ABN Amro inderdaad flinke steken had laten vallen: dankzij een alerte bankmedewerker wist de bank in elk geval vanaf 20 juni 2019 van ongebruikelijke activiteiten op een particuliere bankrekening van de boekhouder, maar ABN Amro deed daar aanvankelijk weinig mee. Het grootste deel van de schuld legde de rechter echter bij de sociale werkplaats die niet merkte dat er jarenlang tonnen en op het laatst zelfs miljoenen euro’s verdwenen.

In het geval van BNG oordeelde de rechtbank daarentegen compleet in het voordeel van de bank. Het participatiebedrijf van de Kempengemeenten gaat daartegen “na een afweging van de kosten en baten” niet in beroep, meldt een woordvoerder aan het Eindhovens Dagblad. Wel valt er voor KempenPlus qua schadevergoeding dus mogelijk nog wat te verwachten van ABN Amro. Die zaak gaat komende maand verder. Met EY wordt nog altijd gesproken over een schikking. Het accountantskantoor controleerde de cijfers bij KempenPlus.