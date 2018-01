Toch Brits onderzoek naar KPMG in zaak-Carillion

De Britse Financial Reporting Council (FRC) is een onderzoek gestart naar de rol die KPMG heeft gespeeld bij het failliete Britse bouwbedrijf Carillion. KPMG gaf vorig jaar een goedkeurende verklaring af bij de jaarrekening 2016, ondanks duidelijke signalen over grote financiële problemen bij het megabouwbedrijf.

KPMG hield vol dat de controles op een verantwoorde wijze waren uitgevoerd en dat Carillion was geholpen bij het blootleggen van onvolkomenheden in de boekhouding. Carillion gaf vorig jaar driemaal in een tijdsbestek van vijf maanden een winstwaarschuwing. Dat was beleggers te gortig: in juli kelderde de beurswaarde van het bedrijf. De bouwgigant, met 43.000 werknemers, van wie 20.000 in het Verenigd Koninkrijk, moest uiteindelijk deze maand faillissement aanvragen. De schuldenlast was inmiddels opgelopen tot een kleine € 2 miljard. Op riskante contracten moest eerder voor ongeveer een miljard worden afgeboekt en de pensioenverplichtingen vertoonden nog een gat van een kleine € 700 miljoen.

Cijfers vanaf 2014 onder de loep

De FRC had tot nu toe nog geen onderzoek ingesteld naar de controles van KPMG. Daar komt nu verandering in. De toezichthouder hield al wel de vinger aan de pols sinds de winstwaarschuwing in juli. Nu wordt een onderzoek gestart onder de ‘Audit Enforcement Procedure’. Het onderzoek richt zich op de jaren 2014 tot en met 2016 en op aanvullende auditwerkzaamheden in 2017. Bekeken wordt of KPMG aan relevante vereisten heeft voldaan, met name de ethische en technische audit-standaarden. “Diverse aspecten van KPMG’s werkzaamheden worden onderzocht, zoals de controle op de manier waarop Carillion de inkomsten uit significante contracten waardeerde en de pensioenverplichtingen verantwoordde.” Er worden al ‘indringende onderzoeken’ gedaan naar het gedrag van de accountants die bij Carillion in dienst waren.