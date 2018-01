Kritiek op rol KPMG in mega-faillissement Carillion groeit aan

Accountantsorganisatie KPMG staat in het Verenigd Koninkrijk onder steeds grotere druk vanwege zijn rol bij de ondergang van de Britse bouwgigant Carillion. Ondanks duidelijke signalen over grote financiële problemen bij het megabouwbedrijf, gaf KPMG tien maanden geleden nog een goedkeurende verklaring af bij de jaarrekening 2016.

Een woordvoerder van KPMG in het Verenigd Koninkrijk zei tegen Britse media dat de accountantscontroles ‘op een verantwoorde wijze zijn uitgevoerd’. Ook zouden de KPMG-accountants afgelopen zomer geholpen hebben bij het ‘blootleggen van de onvolkomenheden in de boekhouding van Carillion’. Volgens KPMG onderschreef een verklaring van Carillion dat het bedrijf ‘sterk genoeg is om nog minimaal drie jaar te overleven’.

Vrije val

In juli vorig jaar belandde het aandeel Carillion in vrije val, nadat de Britse bouwer voor de derde keer in vijf maanden een winstwaarschuwing afkondigde. De bouwer telt 43.000 medewerkers, waarvan 20.000 in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf, waarvan gedacht werd dat het ‘too big to fail’ was, is in de problemen gekomen doordat het voor £800 miljoen aan afboekingen moest doen op riskante contracten, terwijl het gat in de pensioenverplichtingen in 2017 was opgelopen tot bijna £600 miljoen en het te maken kreeg met vertragingen op betalingen in het Midden-Oosten.

FRC

Richard Murphy, hoogleraar internationale politieke economie in Londen, uitte tegenover vakwebsite International Accounting Bulletin stevige kritiek op het optreden van zowel de toezichthouder Financial Reporting Council (FRC) als KPMG. FRC heeft nog geen formeel onderzoek ingesteld naar de accountantscontroles van KPMG ‘Carillion heeft aantoonbare fouten gemaakt in de boekhouding’, zegt Murphy. ‘Waarom trad de FRC niet eerder, sneller en directer op? En hoe komt het dat de accountants zich er jarenlang van hebben kunnen overtuigen dat gevoelige kwesties, zoals omzet en de waarde van goodwill, goed zijn verwerkt?’

