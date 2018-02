Bestuurders vertrouwen vaak niet op uitkomsten data-analyse

Veel bestuurders zijn er niet van overtuigd dat data-analyes binnen hun onderneming goed worden ingezet en de bedrijfsvoering verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG.

Bestuurders van ondernemingen zetten wereldwijd vraagtekens bij de resultaten van data analyses in hun bedrijfsvoering. De bedrijven maken zich zorgen over de vraag of data analyses binnen de organisatie verantwoord en zorgvuldig worden ingezet en de goede dingen doen. Uit het internationale onderzoek Guardians of trust onder ruim tweeduizend ondernemingen blijkt dat niet meer dan 35% veel vertrouwen heeft in de wijze waarop data analyse binnen de organisatie wordt ingezet. Ruim 90% maakt zich bovendien zorgen om de gevolgen die het gebruik van data analyses heeft voor de reputatie van de onderneming.