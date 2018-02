KPMG heeft primeur met aftekenen in SBR

KPMG Nederland heeft als eerste ter wereld een jaarverslag volgens Standard Business Reporting (SBR) afgetekend. Dat heeft de accountantsorganisatie laten weten.

Sinds 1 januari 2018 moeten middelgrote ondernemingen hun jaarrekening en bestuursverslag in XBRL-formaat via SBR digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel, inclusief de door de accountant in opgestelde controleverklaring in XBRL-formaat. Het XBRL-formaat is een wereldwijde standaard voor gegevensuitwisseling die onder meer wordt toegepast bij jaarrekeningen. Nederland is het eerste land in de wereld dat SBR Assurance toepast voor middelgrote ondernemingen.

Geen natte handtekening

Mark Kemper, partner bij KPMG en Lead Digital Assurance: ‘De verklaring bevat geen “natte handtekening” meer. En omdat de handtekening van de accountant van grote waarde is, is nu een gekwalificeerde digitale handtekening nodig. Het gaat hier bijvoorbeeld niet om een pdf-ondertekening, maar het linken en ondertekenen van beide XBRL-bestanden.’

Portal

Het SBR-jaarverslag en de SBR-controleverklaring zijn door KPMG digitaal gelinkt en ondertekend met een digitaal beroepscertificaat. Met behulp van de KPMG SBR Portal heeft de betrokken onderneming vervolgens het jaarverslag via SBR gedeponeerd. ‘KPMG is hiermee de eerste accountant ter wereld die SBR Assurance in de keten heeft toegepast’, aldus Kemper.