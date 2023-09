GeONE lanceert integratie tussen M-Files en PKIsigning

GeONE, Nederlands specialist in document- en informatiemanagement, komt met een e-sign integratie tussen M-Files en PKIsigning. De integratie voorziet gebruikers van M-Files van een geautomatiseerde en rechtsgeldige digitale ondertekening van documenten met het hoogste betrouwbaarheidsniveau volgens Europese wet- en regelgeving.

Het cloudplatform van het Nederlandse PKIsigning biedt een ondertekenoplossing voor documenten. Met de door GeONE ontwikkelde koppeling integreren organisaties het digitale ondertekenproces rechtstreeks in de M-Files omgeving, zonder deze te verlaten. Op deze manier komen de dossiervorming, het beheer en de feitelijke ondertekeningen op één plek samen voor een intuïtief goedkeurings- en ondertekenproces.

Aanvulling voor organisaties met dossierbeheer

Bastiaan Brefeld, informatiemanagementexpert bij GeONE, is trots op de uitgebrachte integratie: “Na zorgvuldig ontwikkelingstraject en een uitvoerige testfase, zijn we trots dat we deze integratie nu lanceren. Hiermee bieden we organisaties de mogelijkheid om hun goedkeurings-, onderteken- en archiveringsproces verder te automatiseren. En door het unieke hoge betrouwbaarheidsniveau van ondertekenen met PKIsigning, worden risico’s voor organisaties verder vermindert. We realiseren zo een geoptimaliseerde dossiervorming, wat voor onze klanten, vooral in de financiële- en zakelijke dienstverlening, een grote meerwaarde kan hebben.”

Ook Mark Bisschop, Partnermanager bij PKIsigning, ziet de integratie als een welkome aanvulling: “Voor ons is het integreren van onze digitale handtekening in andere applicaties zeer belangrijk. Dat we daar nu dankzij GeONE het M-Files platform aan toe kunnen voegen is zowel voor ons als de M-Files gebruikers een win-win situatie. Ik denk dat vooral organisaties die te maken hebben met dossiervorming zo een totaaloplossing voor handen hebben.”