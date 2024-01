PKIsigning introduceert nieuw platform voor digitaal ondertekenen

PKIsigning lanceert op 1 februari een nieuw platform dat zowel het digitaal ondertekenen als het veilig delen van documenten faciliteert. Daarmee speelt het bedrijf in op de groeiende behoeften van gebruikers en de komst van nieuwe wet- & regelgeving (eIDAS).

Mobile centric design

Het huidige online softwareplatform wordt door honderden bedrijven dagelijks gebruikt voor het digitaal afwikkelen van documenten. PKIsigning heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een complete herbouw. Het geheel vernieuwde ontwerp biedt een nieuwe, gebruiksvriendelijkere interface. Hierdoor wordt digitale ondertekening en het delen van documenten in de praktijk eenvoudiger.

Ook heeft PKIsigning een workflow-functionaliteit ontwikkeld voor documentafwikkeling. Hierin worden allerlei complexe ondertekenscenario’s ondersteund. Hierbij valt te denken aan meervoudige ondertekening op meerdere documenten en bijvoorbeeld goedkeuring op bijlagen.

Veilig delen

Een belangrijke toevoeging aan het nieuwe platform is de uitgebreide mogelijkheid voor het veilig delen van documenten. Gebruikers delen nu nog eenvoudiger documenten, ook als er geen ondertekening vereist is. Daarmee geven bedrijven met één softwareplatform alle documentafwikkeling met klanten vorm. Of het nu gaat om veilig delen van documenten of het laten ondertekenen.

Juridische aspecten

Met de introductie en de functionaliteit van het nieuwe platform wordt ook ingespeeld op een aantal juridische ontwikkelingen en de komst van een herziene Europese verordening. Allereerst wordt de functionaliteit toegevoegd om ondertekenaars expliciet in te laten stemmen met bijlagen, zoals voorwaarden. Daarnaast kan binnenkort in het platform ook gekozen worden voor het gewenste betrouwbaarheidsniveau waarop de wederpartij de ondertekening voltooit. Dat is relevant in sectoren waarin specifieke eisen worden gesteld aan deze betrouwbaarheidsniveaus.

Herziene eIDAS-verordening

Tot slot is het platform voorbereid op de herziene eIDAS-verordening waar lidstaten binnenkort mee te maken krijgen. eIDAS, wat staat voor ‘Electronic Identification, Authentication and Trust Services’, is een EU-verordening die een reeks normen vaststelt voor elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de Europese interne markt. De software van PKIsigning is klaar voor deze nieuwe regelgeving en ondersteunt de digitale identiteiten van EU-burgers, wat de weg vrijmaakt voor een bredere en veiligere toepassing van digitale ondertekening en documentdeling binnen de Europese Unie.