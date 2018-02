Geen toegang KPMG-informatie voor curatoren Imtech

Het Gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat de curatoren van het in 2015 failliet geraakte installatiebedrijf Imtech geen toegang krijgen tot de boete die de AFM aan Imtech-accountant KPMG heeft opgelegd. Ook de controledossiers van KPMG blijven voor de curatoren gesloten, meldt het FD.

Curatoren Jeroen Princen en Paul Peters spanden vorig jaar al tevergeefs een kort geding aan tegen KPMG om meer informatie over het door fraude ingeleide faillissement van Imtech. Het Gerechtshof komt nu tot hetzelfde oordeel.

Boete

De AFM legde KPMG in 2016 een boete op voor de controle van Imtech over het jaar 2011. In de beperkte versie van dat besluit dat de AFM publiceerde ontbreekt informatie waarmee vastgesteld zou kunnen worden in hoeverre KPMG in gebreke is gebleven bij de controle van Imtech. Inzage in het boetebesluit van de AFM acht het Hof in strijd met de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de toezichthouder. Zonder geheimhouding zou de AFM moeilijker inzicht krijgen in het werk van accountantsorganisaties en dus minder goed de toezichthoudende functie kunnen vervullen. KPMG mocht zich tegenover de curatoren beroepen op een afgeleid verschoningsrecht.

Controledossiers en onderzoek

KPMG stelde in de zaak bij het Gerechtshof dat het geen toegang meer heeft tot de door de curatoren gevraagde controledossiers. Het Hof gaat daar in mee. Door het besluit wordt het oorzakenonderzoek naar het faillissement van Imtech vertraagd. Doel van dat onderzoek is onder andere om vast te stellen welke partijen schuld hebben aan het faillissement, zodat tegen hen eventueel claims kunnen worden ingediend.