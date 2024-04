NBA reageert met alert op onduidelijkheid rond verantwoording rechtmatigheid gemeenten

De NBA heeft een alert uitgebracht over de accountantscontrole bij decentrale overheden, waarin accountants worden geïnformeerd over de gevolgen van het ontbreken van een sluitend wettelijk kader voor de accountantscontrole en de controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2023.

Rechtmatigheidsverantwoording

De jaarrekening 2023 van gemeenten en provincies moet voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording bevatten. Daarmee leggen decentrale overheden zelfstandig verantwoording af over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening.

Onduidelijkheid

Maar accountants en decentrale overheden zitten al langere tijd in onzekerheid over de jaarrekeningcontrole. De Algemene Rekenkamer (AR) heeft namelijk fundamentele bezwaren geuit tegen de wijzigingen van de accountantsnormen. De Gemeentewet is al aangepast aan de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording, maar de accountantsnormen zijn nog ongewijzigd. Die normen zijn vastgelegd in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daardoor hebben accountants geen grondslag voor de controleverklaring. In een nieuwe mededeling ging het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onlangs in op de situatie. Het ministerie vraagt eigenlijk om alvast te handelen alsof de accountantsnormen zijn aangepast.

Alert NBA

De NBA gaat nu in een alert nader in op de problematiek en de gevolgen voor de controle en de oordeelsvorming. De beroepsorganisatie heeft met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gesproken over “de imperfecties in de wet- en regelgeving” en het NBA-alert dat daar nu over uitgaat. “In gesprekken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de NBA aangedrongen op snelle oplossingen om de tekortkomingen voor 2024 spoedig te herstellen, waarop toezeggingen zijn ontvangen dat het ministerie dit proces ter hand neemt.”

Zie ook: NBA Alert 48 Accountantscontrole decentrale overheden 2023