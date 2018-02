Twee derde bedrijven heeft snel internet

Van de Nederlandse bedrijven met minimaal tien werkzame personen had twee derde in 2017 een snelle internetverbinding van meer dan 30 Megabit per seconde(Megabit/s). Vijf jaar eerder was dit nog iets meer dan een derde, meldt het CBS. Van de bedrijven gaf 89 procent aan dat de internetsnelheid doorgaans voldoende is.

Het aandeel bedrijven met een snelle vaste internetverbinding van minimaal 30 Megabit/s steeg tussen 2012 en 2017 van 36 naar 67 procent. Vooral het aandeel bedrijven met een internetverbinding van 100 Megabit/s of meer groeide hard; van 8 naar 28 procent. Het aandeel bedrijven met een langzame verbinding (minder dan 10 Megabit/s) nam in dezelfde periode af van 32 naar 13 procent.

Voldoende snelheid

89 procent van de bedrijven gaf in 2017 aan dat de snelheid van hun internetverbinding volstond voor wat het bedrijf nodig heeft. Een internetsnelheid van 2 tot 10 Megabit/s was voldoende voor twee derde van de bedrijven met zo’n verbinding, een snelheid boven de 100 Megabit/s voldeed voor 95 procent. Ook in bedrijfstakken waar het aandeel bedrijven met een internetverbinding van 30 Megabit/s of meer niet zo hoog is (de textielindustrie, restaurants en cafés en de bouwnijverheid) gaf de overgrote meerderheid aan dat de internetsnelheid voldoende was. Hoewel de bedrijven in de transportmiddelenindustrie met hun internetsnelheden niet het langzaamst zijn, gaven zij met 83 procent het minst vaak aan dat deze voldoende zijn.

Europese kopgroep

Nederland behoort in de EU tot de kopgroep van landen met bedrijven die beschikking hebben over snel internet van ten minste 30 Megabit/s. Nederland komt op de derde plaats. Als gekeken wordt naar het aandeel bedrijven met een internetsnelheid van 100 Megabit/s of meer, dan moet Nederland meer landen voor laten gaan, waaronder Portugal en Litouwen. De mate waarin de bedrijven in de EU aangaven dat de internetsnelheid van hun bedrijf volstond varieerde in 2017 van 73 procent in Duitsland tot 95 procent in Bulgarije.