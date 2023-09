Zeven op tien bedrijven werken aan digitalisering

Bijna 71 procent van de bedrijven heeft de laatste twaalf maanden digitaliseringsinitiatieven genomen, blijkt uit CBS-cijfers. Dat deden ze vooral vanwege een hogere productiviteit en efficiëntiewinst. Ruim de helft van deze bedrijven werd daarbij niet gehinderd door te hoge kosten of een gebrek aan deskundig personeel.

Het CBS deed navraag bij bedrijven met vijf of meer werkzame personen in de industrie, detailhandel en diensten. Opmerkelijk is dat naast de 42 procent die zegt een positief effect te merken van digitalisering op groei en ontwikkeling, er ook een groep van 27 procent is die zegt geen of nauwelijks een effect te merken. De zakelijke dienstverlening laat ongeveer hetzelfde beeld zien als de totale groep bedrijven: 69 procent ondernam digitaliseringsinitiatieven en 44 procent merkte een positieve impact. Winkelbedrijven zijn het meest enthousiast: 53 procent geeft aan dat digitalisering in de afgelopen twaalf maanden een (aanzienlijk) positieve impact had op de groei of ontwikkeling van het bedrijf.

Een op tien zakelijke dienstverleners merkt zeer veel effect

Kijken we alleen naar de groep die aangeeft een zeer positief effect te hebben gemerkt, dan is de zakelijke dienstverlening na de detailhandel en de ICT het meest positief: 10 procent van de bedrijven in de sector ervoer aanzienlijke impact.

Belemmeringen om te digitaliseren zijn personeelstekort (vooral bij grotere bedrijven) en de hoge kosten (vooral bij kleinere bedrijven). Deze obstakels worden genoemd door respectievelijk 16 en 14 procent.