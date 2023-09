Omzet autobedrijven veert sterk op

De auto- en motorbranche heeft in het tweede kwartaal van dit jaar bijna 34 procent meer omzet geboekt dan een jaar eerder. Volgens het CBS komt dat door de toegenomen verkoop van elektrische voertuigen, het wegwerken van backorders en prijsstijgingen.

De personenautobranche zat vooral in de ligt, want die boekte 49 procent meer inkomsten en dat is de grootste omzetstijging sinds 2005. ‘Dit komt vooral door de groeiende verkoop van elektrische auto’s. Maar ook het uitleveren van nog openstaande orders en bestellingen, zogenoemde backorders, zorgde voor een omzetstijging.’ Die laatste factor speelde ook bij importeurs van nieuwe personenauto’s: die boekte in het tweede kwartaal 29,2 procent groei. Volgens het CBS is de inhaalslag in het leveren van nieuwe auto’s nu wel voorbij. De elektrificatie zet ook in bij de zware bedrijfsauto’s: daar ging de omzet in het tweede kwartaal met name vanwege die ontwikkeling met bijna 16 procent omhoog.

Gespecialiseerde reparatiebedrijven (11,4 procent), handel in auto-onderdelen (8,2 procent) en handel en reparatie in motoren (1,4 procent) hadden vooral vanwege prijsstijgingen meer inkomsten. ‘Grondstofprijzen van onderdelen nemen toe en door een tekort aan occasions stijgt de prijs van tweedehands motoren.’

Vertrouwen omlaag

De zonnige omzetcijfers zorgen niet voor vertrouwen: het ondernemersvertrouwen in de auto- en motorbranche stond begin derde kwartaal op -10, tegen -0,9 aan het begin van het tweede kwartaal. Dat kan te maken hebben met de arbeidskrapte: ongeveer 47 procent van de bedrijven zei aan het begin van het derde kwartaal een tekort aan arbeidskrachten te hebben, al was het personeelsgebrek aan het begin van het tweede kwartaal nog groter, met 53 procent van de bedrijven die aangeven daarmee te kampen.

Bron: CBS