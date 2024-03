NOAB schorst leden wegens niet nakomen PE-verplichting

NOAB heeft schorsingen opgelegd aan leden die niet hebben voldaan aan de permanente educatie (PE) verplichting voor het jaar 2023. Het bestuur van NOAB heeft deze maatregel genomen nadat elf kantoren ondanks herhaalde verzoeken niet aan hun PE-verplichting hebben voldaan.

Dat heeft de brancheorganisatie van administratie- en belastingadvieskantoren zelf bekendgemaakt. “Het NOAB-kwaliteitskeurmerk is al lange tijd een onmiskenbare pijler van de organisatie, waarbij de

naleving van normen en richtlijnen cruciaal is”, licht NOAB toe. “Een van deze vereisten is de verplichte permanente educatie, die bedoeld is om ervoor te zorgen dat aangesloten kantoren over de benodigde kennis beschikken en deze blijven ontwikkelen om hun klanten optimaal van dienst te kunnen zijn.”

Ondanks herhaalde verzoeken om aan de PE-verplichting te voldoen, hebben elf kantoren nagelaten dit te doen. Als gevolg hiervan heeft het bestuur van NOAB besloten om het gekwalificeerd lidmaatschap van deze kantoren voor een periode van zes maanden te schorsen.

Schorsing

Een schorsing betekent dat het betreffende kantoor nog steeds lid is van NOAB, maar niet langer de bijbehorende rechten geniet. Het kantoor zal niet meer worden vermeld in de openbare kantorenzoeker van NOAB en het uitdragen van het NOAB-keurmerk en NOAB-logo is niet langer toegestaan. Bovendien hebben deze kantoren gedurende de schorsingsperiode geen toegang tot vergaderingen en stemrecht binnen de vereniging.

De schorsing kan alleen worden opgeheven als het betreffende kantoor kan aantonen dat het tekort aan PE-punten voor 2023 volledig is ingehaald binnen de gestelde periode van zes maanden. Indien een kantoor dit negeert, zal het lidmaatschap aan het einde van de schorsingsperiode worden beëindigd. Pas nadat het tekort aan PE-punten voor 2023 is ingehaald, zal de schorsing worden opgeheven.

NOAB benadrukt dat deze maatregel losstaat van de PE-verplichting voor het jaar 2024, waarbij leden

worden verwacht 24 PE-punten te behalen. Dit is een verhoging van 8 PE-punten ten opzichte van eerdere jaren.