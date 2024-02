OM: van beleggingsfraude verdachte boekhouder tuigde piramidespel op

Het Openbaar Ministerie (OM) vermoed dat boekhouder Corina de J. piramidespel-achtige constructies gebruikte bij de grootschalige beleggingsfraude waar ze van wordt verdacht. Winsten van klanten werden betaald met de inleg van nieuwe klanten.

Beleggers willen doorgaan

Dat werd eind vorige week duidelijk tijdens een kort geding bij de rechtbank Den Haag waarover het FD schrijft. Het kort geding was opmerkelijk genoeg aangespannen door een groep beleggers die eisen dat De J. door mag gaan met handelen. Dat werd door de voorzieningenrechter niet ingewilligd, aangezien de boekhouder handelde zonder vergunning voor beleggingsdiensten en toewijzing van de vordering dus zou kunnen leiden tot strafbaar handelen.

Beleggingsfraude

Corina de J. uit Tiel had een eigen administratiekantoor en beloofde beleggers rendementen tot 200 procent per jaar. Ze wordt nu verdacht van beleggingsfraude. De vrouw zat samen met haar echtgenoot enige tijd vast en werd op 10 oktober onder voorwaarden vrijgelaten. Volgens de FIOD zit De J. achter beleggingsvehikels Best Choice, Airfeet BV en Xerof BV. Zij wist honderden consumenten te verleiden om via online broker Mugan Markets geld in de producten te steken. Het Openbaar Ministerie liet eerder weten dat het geld dat beleggers in de frauduleuze beleggingsvehikels hebben gestoken waarschijnlijk niet veiliggesteld kan worden. Er is 56 miljoen euro kwijt. Het duo wordt ook verdacht van oplichting van een voormalige werkgever voor ruim € 650.000.

Kort geding

Meer dan 1400 beleggers staken geld in de beleggingen van De J., die hen mooie rendementen voorspiegelde. Ruim 750 klanten vinden dat niet de boekhouder, maar het OM hen schade toebrengt met het strafrechtelijke onderzoek. Ze spanden daarom een kort geding aan. De beleggers hebben nog altijd vertrouwen in De J. Volgens het OM was echter op het moment van aanhouden al veel belegd vermogen verdwenen. Er zou sprake zijn van ponzifraude. Een kleine 20 miljoen euro zou bovendien zijn verdwenen in anonieme cryptowallets.

Bron: FD