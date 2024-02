Toezichthouder bevraagt recent gestarte administratiekantoren over Wwft

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vraagt deze maand aan een gedeelte van de in 2022 gestarte administratiekantoren om een online vragenlijst over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in te vullen. De administratiekantoren zijn verplicht om de lijst in te vullen als zij diensten verlenen die onder de Wwft vallen, meldt de toezichthouder.

Het doel van deze vragenlijst is om na te gaan in hoeverre deze administratiekantoren de anti-witwaswet naleven. De Wwft is ook voor administratiekantoren belangrijke wetgeving. De doelstelling van de wet is namelijk om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen en de betrokkenheid van (onder andere) administratiekantoren bij criminele activiteiten zoals witwassen en financieren van terrorisme, te voorkomen.

Elk kwartaal stuurt het Bureau Financieel Toezicht (BFT) daarom informatie over de Wwft naar startende administratiekantoren. Het BFT probeert op deze manier de Wwft onder de aandacht te brengen bij deze doelgroep en de naleving van de Wwft door administratiekantoren naar een hoger niveau te tillen.

Terugkoppeling en mogelijk onderzoek

De voor het invullen van de vragenlijst geselecteerde administratiekantoren krijgen een terugkoppeling, met eventuele aanbevelingen van het BFT, nadat zij de online vragenlijst hebben ingevuld. Een aantal van deze administratiekantoren wordt daarnaast geselecteerd voor een onderzoek op hun kantoor. Als er vragen zijn over de informatieverstrekking of de online vragenlijst dan kan contact worden opgenomen met het BFT via diginwwft@bureauft.nl