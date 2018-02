‘Vragen rentederivaten worden nooit beantwoord’

MKB-klanten die de mist in gingen met rentederivaten, krijgen waarschijnlijk geen antwoord op hun kritische vragen over de banken die de producten aan hen verkochten. Dat meldt het FD, dat zich baseert op Hendrik-Jan Bos, advocaat van een klant die ABN Amro voor de rechter heeft gedaagd. De afgelopen jaren zijn circa honderd zaken geschikt.

De advocaat denkt dat het in de rechtszaken niet tot een eindarrest gaat komen, zo stelt hij in het FD. Vragen die hij namens zijn klant beantwoord wil zien, zijn onder meer of banken rentederivaten mochten verkopen om zich in te dekken tegen een rentestijging, als die banken op het moment van verkoop zelf rekenden op een rentedaling en of banken hun eigen rentevisie hadden moeten delen met hun klanten voorafgaand aan de verkoop van het derivaat.

Tussenvonnis

In de zaak tegen ABN Amro is inmiddels een schikking getroffen. De rechter had de bank in een tussenvonnis opgedragen te bewijzen dat het bij de verkoop van het product in 2008 uitging van een rentestijging. De klant beschikt over documenten waaruit blijkt dat de bank zelf uitging van een rentedaling.

ING

Ook ING is verwikkeld in een rechtszaak waarbij de klant er achteraf achter kwam dat de bank rentederivaten verkocht die de klant tegen een rentestijging beschermden, terwijl de bank juist een daling verwachtte.

In een verkoopbrochure wordt wel een verwachte oplopende rente genoemd.

Honderd schikkingen

Volgens het FD hebben ING, ABN Amro en Rabobank de afgelopen jaren tenminste honderd rechtszaken met betrekking tot MKB-derivaten hebben geschikt. ING zegt ook klanten met wie het schikkingen heeft getroffen voorafgaand aan het herstelkader rentederivaten alsnog te beoordelen.