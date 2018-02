ACM richt zich op digitale economie en vergroening

De ACM heeft haar prioriteiten voor 2018 en 2019 geformuleerd. De toezichthouder richt de aandacht speciaal op de digitale economie, de vergroening in de energiemarkt, de prijzen van geneesmiddelen en de concurrentie in de havenwereld. Het bestuur van de toezichthouder roept op tot meedenken over de invulling van de ACM Agenda 2018-2019.

Met vertrouwen online

In de snel groeiende digitale economie wil de ACM met haar toezicht ervoor zorgen dat consumenten met vertrouwen producten en diensten online kunnen blijven aanschaffen. Dat er een goed en open internet beschikbaar is voor bedrijven en consumenten. Dat ondernemers kunnen innoveren, maar zich tegelijkertijd aan de regels blijven houden.

Goed omschakelen op groen

In de energiemarkt wil de ACM de overstap naar duurzame energie efficiënt laten verlopen, zodat de energietransitie niet duurder wordt dan nodig is. Goed werkende markten zijn daarin onmisbaar. Bij de omschakeling mag de betrouwbaarheid niet in het geding komen. En de consument moet goed geïnformeerde en bewuste keuzes kunnen maken.

Prijzen van geneesmiddelen

Concurrentie in de farmaceutische sector draagt bij aan innovatie en de betaalbaarheid van medicijnen. De ACM ziet erop toe dat fabrikanten van geneesmiddelen zich houden aan de regels voor concurrentie. Bij dit toezicht heeft de ACM oog voor de innovatieprikkels in de sector. Dat draagt namelijk bij aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Concurrentie in de havens

De havens zijn een groot en belangrijk onderdeel van onze economie. De ACM heeft al langer speciale aandacht voor de havensector. De komende tijd gaat de ACM door met het verder versterken van de kennis, bewustwording en naleving van de mededingingsregels bij havenondernemers.