Belastingdienst meldt PostNL bij ACM om mogelijke marktverstoring

De Belastingdienst heeft bij toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) melding gedaan van mogelijke marktverstoring door PostNL. Dat bevestigen betrokkenen aan het FD. De melding volgt op een mislukte aanbesteding voor de bezorging van rijkspost, waaronder blauwe enveloppen en verkeersboetes.

De fiscus vermoedt dat PostNL de deelname van kleinere concurrenten aan de opdracht belemmert. De ACM doet geen inhoudelijke uitspraken over de melding, er is geen handhavingsverzoek ingediend.

De aanbesteding is inmiddels mislukt en moet opnieuw worden uitgeschreven. De kosten van de opdracht lopen daarbij flink op: van ruim €456 miljoen naar bijna €669 miljoen euro.

Conflict over bezorgtermijn

De aanbesteding liep stuk op de bezorgtermijn. De Belastingdienst hield vast aan bezorging binnen twee dagen, terwijl PostNL zich daar niet voor de volledige looptijd van het contract aan wilde verbinden.

Die opstelling hangt samen met verruimde postregels die het kabinet eerder heeft doorgevoerd. PostNL mag vanaf medio juli langer doen over de bezorging van consumentenpost en heeft ook voor zakelijke post meer ruimte gekregen. Volgens het bedrijf is die flexibiliteit nodig om het netwerk efficiënter in te richten.

Afhankelijkheid van PostNL

Regionale postbedrijven, verenigd in De Post Combinatie, hadden zich ingeschreven voor een deel van de opdracht. Zij zijn voor landelijke dekking echter afhankelijk van het netwerk van PostNL, wat hun positie in de aanbesteding kwetsbaar maakt.

Volgens de Belastingdienst beperkt dat de toegang van deze partijen tot de opdracht. In interne stukken wordt gesproken over een markt waarin PostNL een dominante positie heeft.

Spanningen rond regels en markt

PostNL stelt dat de problemen vooral voortkomen uit de gewijzigde postregels zelf. Waar de overheid de termijnen voor consumentenpost heeft verruimd, is voor rijkspost vastgehouden aan een kortere bezorgtermijn.

Die combinatie leidt volgens het bedrijf tot een situatie die niet aan één marktpartij kan worden toegerekend. PostNL noemt de suggestie van marktverstoring “kwalijk” en wijst erop dat het opnieuw is uitgenodigd voor de nieuwe aanbesteding.

Toezicht op PostNL

De kwestie speelt terwijl PostNL al onder toezicht staat van de ACM. De toezichthouder legde eerder een boete op wegens te late briefbezorging en onderzoekt opnieuw de eerdere overname van Sandd, die de postmarkt verder heeft geconsolideerd.