ACM neemt grote softwareleverancier onder de loep

De ACM vermoedt dat het niet bij naam genoemde bedrijf misbruik maakt van een economische machtspositie waardoor afnemers worden benadeeld. “Het vermoedelijke misbruik ziet op de prijsstelling van bepaalde software en op de voorwaarden die het bedrijf hanteert tegenover afnemers in Nederland. Afnemers die afhankelijk zijn van deze software betalen mogelijk te veel of hebben te maken met oneerlijke voorwaarden. Hierdoor wordt mogelijk ook de concurrentie beperkt.”

Machtspositie mag, misbruik niet

Een economische machtspositie ontstaat als een bedrijf zich onafhankelijk kan gedragen van afnemers en concurrenten, bijvoorbeeld omdat afnemers moeilijk kunnen overstappen naar een ander bedrijf. “Bedrijven mogen een machtspositie hebben, maar zij mogen die sterke marktpositie niet misbruiken.” Misbruik ontstaat als er onredelijk hoge prijzen worden gevraagd of als er oneerlijke voorwaarden tegenover afnemers worden gehanteerd.

Bedrijfsbezoek

De ACM heeft de digitale economie als een van de speerpunten. “Dit onderzoek sluit aan bij de inspanningen van de ACM om markten in de digitale economie goed te laten werken, omdat steeds meer mensen en bedrijven afhankelijk zijn van deze diensten.” Er is inmiddels een bedrijfsbezoek gedaan en er is informatie opgevraagd. Het onderzoek kan ook leiden tot de conclusie dat de wet niet is overtreden. Is de conclusie dat er wel degelijk sprake is van een overtreding, dan volgt hoor en wederhoor voordat een sanctie wordt opgelegd.