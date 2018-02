ZZP Nederland en ONL houden vast aan ondernemersverklaring voor zzp’ers

ZZP Nederland en Ondernemend Nederland hebben een eigen plan ingediend om uitbuiting van zzp’ers en ‘schijnzelfstandigheid’ tegen te gaan. Van de Wet DBA willen zij snel af.

De twee organisaties hebben hun plan ingediend bij minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ‘We willen vooral duidelijkheid op korte termijn. Op dit moment gelden er eigenlijk geen regels. Dat willen wij verduidelijken.’ zegt voorzitter van Ondernemend Nederland Hans Biesheuvel op BNR.

Ondernemersverklaring

Volgens het plan van Ondernemend Nederland en ZZP Nederland moet iedereen die bij de Kamer van Koophandel komt een ondernemersverklaring ondertekenen. ‘Er moet ook duidelijk worden beschreven wat schijnzelfstandigheid is. Dat is nu niet zo. Wij hebben duidelijke suggesties gedaan, iemand die minder dan 18 euro per uur verdient is bijvoorbeeld geen ondernemer.’

Niet beboet

Vorige week werd bekend dat zzp’ers en hun opdrachtgevers tot zeker 1 januari 2020 niet worden beboet, als blijkt dat er eigenlijk sprake is van een dienstverband. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van ‘kwaadwillenden’ vanaf 1 juli 2018 verruimen. Opdrachtgevers die willens en wetens de regels overtreden krijgen een waarschuwing te stoppen met deze manier van werken. Doen ze dit niet, volgt een boete.