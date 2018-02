8 punten van innovatie

Een innovatief kantoor:

Loopt voorop in gebruik en inzet moderne technologie. Kan anticiperen op vragen van haar klanten. Biedt ruimte aan creatieve en innovatie geesten. Heeft processen strak georganiseerd. Heeft een open cultuur. Weet heel goed waar het naar toe wil. Maar kan ook heel goed bijsturen. Durft te experimenteren en te improviseren, ook in de wetenschap dat het wel eens mis gaat.

Wanneer u achter bovengenoemde punten vinkjes kunt zetten dan bent u dus innovatief. Of dan is uw kantoor innovatief. Betekent dit dus ook dat u direct nu al actief moet zijn met bijvoorbeeld blockchain, cryptovaluta, 3-D printing of dat u in een (bijna) zelfsturende auto moet rijden? Denk het niet! Innovatie komt soms heel per ongeluk tot stand. Geschiedenis geeft daarvan talloze voorbeelden. Denk even terug aan gele plakkertje, een bijproduct van een mislukte zoektocht naar een nieuw soort lijm. De lijm wilde maar niet drogen. The rest is history.

Mijn persoonlijke definitie van innovatie was: Innoveren betekent veel dingen goed doen! Dat betekent dus dat het lijstje hierboven minsten 5 vinkjes moet krijgen. Alleen maar inzet technologie is niet genoeg. Alleen maar een open cultuur is niet genoeg. Antwoord op de vraag of uw kantoor innovatief is vraagt dus introspectie. Kijk in de spiegel, kijk naar je organisatie, je collega’s, je klantenportefeuille, enz. enz.

#hoedanprecies

Van de kantoren die ik in de afgelopen jaren in de top van Cloud Award ben tegengekomen durf ik wel te zeggen dat ze innovatief zijn. Het omarmen van nieuwe technologie is een eerste ijkpunt. Maar als jury hebben we wel verder gekeken. Practice what you preach! Oftewel je zegt nu wel dat innovatief bent, maar #hoedanprecies? Wat doe je dan? Voor je klanten? Met je medewerkers? Hoe zet je die technologie in? Heb je een track record?

Daarom wil ik mijn definitie van innovatieve kantoren wel aanscherpen. De lat moet immers altijd hoger. De definitie ‘Innovatieve kantoren zijn kantoren die veel dingen goed doen,’ is dus wat mij betreft vanaf nu passé. Ik wil er graag iets aan toevoegen: Innovatieve kantoren zijn kantoren die veel dingen goed doen en – toevoeging – in aantal zaken uitblinken!

Frans Heitling

