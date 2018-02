Fiscus moet naheffingen zwartspaarders op basis van anonieme tip terugdraaien

De Belastingdienst had bij de jacht op zwartspaarders met buitenlandse banktegoeden geen gebruik mogen maken van informatie die van een anonieme tipgever is gekocht. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch dinsdag geoordeeld. Door de uitspraak gaan tientallen vermeende zwartspaarders vrijuit.

De erfgenamen van een (vermeende) zwartspaarder die geld in Luxemburg had gestald, waren in beroep gegaan tegen naheffingen die de Belastingdienst had opgelegd. De naheffingen waren gebaseerd op informatie van een anonieme tipgever die tegen betaling namen en rekeningnummers had verstrekt van Nederlanders met tegoeden bij Luxemburgse banken. Ook tientallen andere spaarders kregen een aanslag. De tipgever zette de fiscus op het spoor van ruim € 33 miljoen aan zwart spaargeld. In totaal zijn aanslagen opgelegd tot een totaalbedrag van bijna € 7 miljoen plus ruim € 2 miljoen. Het totale bedrag aan opgelegde boeten bedraagt € 1,6 miljoen. In de betreffende zaak ging het om een spaartegoed van zo’n negen ton.

Betalen niet verboden

De vraag was of het aangekochte bewijsmateriaal mocht worden gebruikt voor het opleggen van belastingaanslagen. Volgens het hof heeft de tipgever bij het verkrijgen van het bewijsmateriaal strafbare feiten gepleegd. “Betalen voor bewijsmateriaal afkomstig uit een misdrijf, is niet per definitie verboden. In dit geval had de Belastingdienst namelijk geen andere mogelijkheid om aan het bewijsmateriaal te komen. Het bewijsmateriaal was ook belangrijk voor het naheffen van belasting en het bestrijden van belastingontwijking. Tegelijk mag je van de overheid verwachten dat strafbaar gedrag niet wordt beloond. De overheid moet terughoudend zijn bij het betalen voor bewijsmateriaal dat afkomstig is uit criminele activiteiten”, zo overweegt het hof.

Belangenafweging niet duidelijk

De Belastingdienst heeft niet onderzocht hoe de tipgever precies aan het bewijsmateriaal is gekomen. Evenmin is onderzoek gedaan naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Bovendien is geen inzicht gegeven in de beloningsafspraak die met de tipgever is gemaakt, al had een eerdere rechterlijke uitspraak de fiscus daartoe wel verplicht. “Ook is niet duidelijk geworden welke verwachtingen de Belastingdienst had over de hoogte van de belastingopbrengst bij gebruik van het bewijsmateriaal.”

Omdat de fiscus te weinig informatie heeft gegeven over de belangenafweging die is gemaakt – het bestrijden van belastingontwijking tegenover het niet willen belonen van crimineel gedrag – is een goede beoordeling niet mogelijk, vindt het hof. Daarom mag het bewijsmateriaal niet worden gebruikt. De opgelegde belastingaanslagen worden vernietigd.

De zaak loopt al een tijdje: de spaarder vingt eerst bot bij de rechtbank en overleed in 2012. Zijn erfgenamen hebben daarna in 2015 met succes beroep aangetekend bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De Hoge Raad heeft het oordeel van dat hof vervolgens weer vernietigd en terugverwezen naar het hof in Den Bosch.

