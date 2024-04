Omnyacc boekt tweede keer wel succes met rechtszaak tegen klant die meerwerk niet betaalde

Omnyacc is voor de tweede keer met een klant in de clinch geraakt over de interpretatie van gemaakte prijsafspraken en het declareren van meerwerk. De eerste keer verloor het top 50-kantoor de zaak, de tweede keer trekt het aan het langste eind: de (voormalige) klant moet alsnog betalen voor extra werkzaamheden.

Met het Noord-Hollandse sloopbedrijf Muric maakt Omnyacc in 2019 de afspraak dat onder meer de administratie, jaarrekening en vennootschapsbelasting zal worden verzorgd voor een totaalprijs van 5.519 euro (exclusief btw). In maart van het jaar erop geeft het bedrijf aan: ‘Voor de rest willen we graag dat jullie bij alles wat er gedaan word buiten de offerte een mail sturen met ‘dit gaat het kosten’ en als ik daar akkoord op geeft dan pas mag het gedaan worden zonder mijn akkoord mag er geen werk gedaan worden buiten de offerte.’

Uitbreiding krediet

In 2021 wil het sloopbedrijf het lopende krediet bij de huisbank uitbreiden. Daar zijn jaarstukken en een prognose voor nodig. Die levert Omnyacc, met de mededeling dat het opstellen van de prognose niet in de vaste prijsafspraak is opgenomen. In maart 2022 volgt een factuur van 4.404,10 euro voor subsidieonderzoek, vennootschapsbelasting, bedrijfseconomisch advies, algemene adviezen en juridische adviezen.

Eind april wordt de samenwerking beëindigd, maar de factuur is nog niet betaald. Omnyacc vordert bij de rechter alsnog betaling, maar de sloper stelt dat de in rekening gebrachte uren onder de aanvankelijk gemaakte prijsafspraak vallen, omdat het bedrijf nooit opdracht heeft gegeven voor het meerwerk. En daarbovenop komt het bedrijf met een tegenvordering van ruim 20.000 euro. Al eerder is betaald voor werk waar niet vooraf opdracht voor is gegeven en bovendien moest de onderneming op zoek naar iemand anders die de jaarrekening 2020 wilde opstellen, zo is de onderbouwing.

Verzoek was opdracht

De kantonrechter oordeelt in juli vorig jaar dat de niet-betaalde factuur wel degelijk betrekking heeft op meerwerk ‘in die zin dat deze werkzaamheden niet vallen onder de genoemde reguliere werkzaamheden die zijn begroot op een bedrag van 5.519,00 exclusief btw.’ De uitspraak is pas afgelopen week gepubliceerd. Ook al had de eigenaar van het sloopbedrijf aangegeven dat er zonder toestemming geen meerwerk mocht worden verricht, het verzoek om te helpen met de stukken voor de bank mocht Omnyacc wel als een meerwerkopdracht interpreteren ‘nu zij niet kon twijfelen of dit al dan niet binnen de vaste prijsafspraak viel’. Bovendien was al eerder een bedrag in rekening gebracht en betaald voor werk in het kader van een financiering.

Factuur nauwkeurig

Dan rest nog de vraag: is het bedrag wel redelijk? ‘De factuur van Omnyacc is zeer nauwkeurig gespecificeerd. Het had op de weg van [het sloopbedrijf] gelegen om op dit punt haar verweer nader te specificeren en concreet te stellen welke posten voor haar niet inzichtelijk zijn. Gelet op de toelichting die Omnyacc heeft gegeven, heeft de kantonrechter onvoldoende reden om te twijfelen dat de daarmee gemaakte werkzaamheden nodig waren.’

De tegenvordering van de klant gaat de prullenmand in, want die is niet genoeg onderbouwd. De kantonrechter gaat in het betoog van Omnyacc mee dat het bedrijf twee zaken door elkaar haalt: een vordering op het bedrijf en een vordering op de bestuurder. Onduidelijk is welke bedragen precies te veel zijn betaald en welke schade precies door het terugtrekken van Omnyacc is geleden.

Tweede keer

Het is niet de eerste keer dat Omnyacc met de klant in een discussie verzeild raakt over de onduidelijke prijsafspraken. Vorig jaar juni speelde voor dezelfde rechtbank een rechtszaak over werkzaamheden voor de aan het sloopbedrijf gelieerde beheermaatschappij. Die verloor Omnyacc toen omdat al meer was betaald dan afgesproken. Het sloopbedrijf is overigens niet voor het laatst bij de rechtbank geweest; er loopt nog een zaak tegen een steigerbouwer vanwege een omgevallen steiger. De stagnatie van een bouwproject die dat veroorzaakte, is een van de aanleidingen geweest voor het faillissement van Muric in februari van dit jaar, zo verklaart de eigenaar in de regionale media. Het bedrijf is bezig met een doorstart.

Rechtbank Alkmaar, 26 juli 2023, gepubliceerd 19 april 2024