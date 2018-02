Panama Papers leveren Britten £100 miljoen extra belasting op

De Britse belastingdienst haalt ongeveer £100 miljoen extra belasting op door onderzoek dat voortkwam uit onthullingen in de zogenoemde ‘Panama Papers’.

De Britse fiscus bevestigt dat tegenover nieuwssite Economia. In totaal werd het belastinggedrag van 66 personen onderzocht op basis van de gegevens in de Panama Papers. Er werden vier belastingplichtigen gearresteerd. In Nederland leidde de gelekte data tot onderzoek naar 683 personen. De Panama Papers bevatten de gegevens van Panamese juridische adviesbureau Mossack Fonseca en legde allerlei belastingconstructies bloot. Onder meer beroemdheden als Lionel Messi, Clarence Seedorf, grote internationale banken en veel hooggeplaatste politici.