PERSONALIA: twee KPMG-ers kandidaat tech-prijs

Galyna Ignatenko, management consultant en SCRUM-master bij KPMG, en haar collega Tammi Horn (foto), growth manager smart tech solutions, zijn genomineerd voor de ‘Technology Playmaker Awards’ van hotelboeker Booking.com. De prijs heeft tot doel om het succes van vrouwen in technologie te erkennen en de aandacht te vestigen op de rol van vrouwen bij het transformeren van hun organisaties door de inzet van technologie. Voor de prijs, die op 8 maart 2018 zal worden uitgereikt, zijn vrouwen genomineerd uit tien Europese landen.

Innovatieteam

Ignatenko maakt deel uit van het innovatieteam van KPMG, waar zij het afgelopen jaar met succes twee nieuwe projecten afrondde. Eén project was gericht op het stimuleren en verzamelen van innovatieve ideeën binnen KPMG. Hierbij werd gebruik gemaakt van de Innovation Factory, een online platform gebaseerd op machine learning, dat alle 2.800 KPMG’ers in staat stelde hun ideeën voor de services van toekomst in te brengen.

GDPR-tool

Horn heeft onder meer meegewerkt aan de ontwikkeling van de GDPR tool, software die met behulp van machine learning automatisch privacy issues detecteert. Daarmee kunnen klanten voldoen aan nieuwe Europese privacy wetgeving AVG. Ook heeft zij gewerkt aan een tool waarmee de facturenstroom en boekhouding van bedrijven wordt geautomatiseerd door middel van robotics en artifical intelligence (AI).

De negen winnaars zullen worden gekozen door een jury die onder meer bestaat uit senior executives van wereldwijde tech companies en succesvolle startups, zoals Booking.com, Skyscanner, Just Eat, Happn, WeTransfer and SwiftKey.