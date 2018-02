Crypto-beleggers laten zich niet bang maken door koersval

Nederlandse crypto-beleggers laten zich niet gauw schrik aanjagen, zelfs niet door een scherpe koersval. Het aantal beleggers in cryptovaluta’s is niet gedaald na de flinke koersdalingen van digitale munten sinds afgelopen december, meldt onderzoeksbureau Multiscope donderdag op basis van eigen onderzoek. Ongeveer 865.000 Nederlanders hadden in februari virtuele munten in handen.

Mutiscope geeft als mogelijke verklaring dat Nederlandse beleggers relatief lage bedragen in cryptogeld investeren en voor de lange termijn beleggen, Volgens het bureau steken zij gemiddeld zo’n €200 in digitale munten. Ruim 70 % van de respondenten zegt cryptovaluta’s te hebben gekocht om op de lange termijn rendement te behalen.

Hooggespannen verwachtingen

Bezitters van cryptomunten hebben hooggespannen verwachtingen van het toekomstige rendement. Wel waren ze hier in februari, na recente koersdalingen, iets minder zonnig over. Halverwege januari rekenden beleggers nog op een rendement van elf keer hun inleg, aldus Multiscope. In februari dachten zij zes keer de waarde van hun inleg terug te zien.

Geleend geld

Bij een eerste meting door Multiscope op 16 januari stond drie kwart van de ondervraagden met cryptomunten nog op winst. Op 12 februari had nog 51 procent van de beleggers een hogere waarde aan cryptomunten in handen dan is ingelegd. Zes op de tien respondenten hebben virtuele munten gekocht met geld van hun lopende rekening. Minder dan 1 procent van de ondervraagden is met geleend geld in digitale munten gestapt