Amerikaanse retailers zijn om: ja tegen bitcoin

Uit een enquête van Deloitte blijkt dat driekwart van de Amerikaanse retailers bereid is +cryptogeld als betaling te accepteren. Ze denken dat dit een competitief voordeel biedt.

De enquête werd verspreid onder 2.000 directeuren binnen retailorganisaties in de VS. 73% van de ondervraagden met een omzet tussen de $10 miljoen en $100 miljoen is bereid digitale valuta te accepteren en daarvoor ook de benodigde investeringen te doen in betaalsystemen. Een van de belangrijkste redenen is dat zij denken dat bedrijven die digitale valuta accepteren een competitief voordeel hebben. Ook verwacht een groot deel dat het gebruik van bitcoin en andere digitale valuta exponentieel gaat stijgen.

Investeringen

Om betalingen in bitcoin – de grootste cryptovaluta – mogelijk te maken zijn geen grote investeringen nodig, omdat veel software gratis beschikbaar is. Desondanks verwachten de respondenten dat de kosten om de acceptatie van cryptovaluta mogelijk te maken een half miljoen tot een miljoen dollar kunnen kosten. Ze zijn bereid die kosten te betalen.

Download hier het onderzoek van Deloitte in samenwerking met PayPal.