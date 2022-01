Belasting betalen over crypto’s, hoe zit dat?

Hoewel crypto’s geen wettige betaalmiddelen zijn, wordt er tóch belasting over geheven – omdat de Nederlandse overheid deze currency ziet als vermogen. Het bezit van cryptocurrencies moet dus verplicht worden opgegeven bij de Belastingdienst. Het is dus een misverstand dat men geen belasting hoeft te betalen over cryptovaluta, omdat wet- en regelgeving daarover ontbreekt. Twinfield zet de belangrijkste details voor je op een rij.

Belastingaangifte 2021

Laten we eenvoudig beginnen: de waarde van cryptocurrencies valt voor de particulier in box 3, net als bijvoorbeeld spaargeld en goud. Het gaat hierbij om de eurowaarde van alle cryptovaluta samen, op de peildatum van 1 januari van dat jaar. Voor de belastingaangifte over 2021 is dat dus 1 januari 2021. Een tip is dan ook om op Nieuwjaarsdag screenshots te maken van de cryptovaluta in wallets en de exchange!

Waardering op de winst- en verliesrekening

Heb je ondernemers als klant die betaald worden in cryptovaluta? Dan moeten deze omgerekend worden naar euro’s. Dit bedrag moet je tot de omzet rekenen. Bij het omwisselen van cryptocurrency kan winst of verlies gemaakt worden, dat komt tot uitdrukking in de winst- en verliesrekening. Als er op de balansdatum nog cryptovaluta zijn, moeten deze op kostprijs of lagere marktwaarde worden gewaardeerd. Hetzelfde geldt als de BV wordt betaald in cryptovaluta. Lees hier meer over de crypto uitdagingen en kansen voor accountants

Bel de bank om problemen te voorkomen

Wanneer de waarde van crypto aan het einde van het jaar erg is gestegen, kan het zijn dat als particulieren hun winsten willen omzetten naar euro’s, ze problemen krijgen met de bank. Banken nemen daar over het algemeen geen duidelijke positie over in. Stel: iemand verkoopt één Bitcoin via een Nederlandse broker of exchange en neemt die daarna op in euro’s om vervolgens over te maken naar een privérekening; dan kunnen alarmbellen afgaan bij die bank. Zij hebben de plicht om bedragen van boven de 10.000 euro te melden, maar monitoren daarnaast ook ‘risk based’ transacties. Het kan dan ook verstandig zijn om de bank van tevoren op de hoogte te brengen van wat er staat te gebeuren – én om te vragen of dat al dan niet problemen kan opleveren.

Licht ook de Belastingdienst in over je crypto’s

Hetzelfde geldt voor de Belastingdienst. Leg uit dat je altijd keurig hebt aangegeven hoeveel waarde er was aan cryptovaluta en dat die nu bijvoorbeeld fors is gestegen. De koersen zijn soms ook vertiendubbeld, dus die veranderende waardetoevoeging zal niet zo’n probleem vormen. Hierbij is het trouwens wel enorm belangrijk een sluitende administratie te hebben over je crypto’s: waar is wat gekocht, en waar is wat verhandeld.

Meer weten?

Op Alles over crypto lees je het uitgebreidere artikel en meer over crypto voor accountants.