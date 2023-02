Nederlander weet nog weinig van nieuwe technologie

De kennis van nieuwe technologieën is relatief beperkt bij Nederlanders, concludeert Deloitte uit onderzoek. ’52 procent van de Nederlandse consumenten heeft nog nooit van de Metaverse gehoord. Hoewel jongere consumenten meer openstaan ​​voor ontmoetingen in een digitale wereld, lijken Nederlandse consumenten nog niet massaal klaar voor het gebruik van deze technologie.’

Deloitte houdt jaarlijks een Digital Consumer Trends Survey. Deze keer keken de onderzoekers specifiek naar de impact van recente macro-gebeurtenissen op digitaal consumptiegedrag. ‘Daarbij is specifiek gekeken naar de populariteit van opkomende technologieën, digitale trends en het belang van duurzaamheid bij de aanschaf van mobiele producten.’

De Metaverse – de virtuele ‘tegenwereld’ – is in ons land een stuk minder bekend dan in het Verenigd Koninkrijk en Italië: daar hebben respectievelijk 33 en 16 procent er nog nooit van gehoord. Virtual reality is überhaupt nog niet booming: 37 procent van de ondervraagde jongeren tussen de 18 en 24 jaar zegt er geen interesse in te hebben. Van de groep die wel interesse heeft, vindt 34 procent het te duur om zelf een VR-headset aan te schaffen. In alle leeftijdsgroepen is er een zeer kleine minderheid die aangeeft wel vrienden of collega’s in een virtuele omgeving te willen ontmoeten.

NFT’s nog onbekend

En hoewel jongere generaties eerder geneigd zijn nieuwe technologieën te omarmen, is de kennis van nieuwe technologieën over de hele linie relatief beperkt, concludeert Deloitte. Driekwart van de ondervraagden ‘weet wel een beetje’ wat cryptocurrencies zijn, maar 13 procent heeft ook daadwerkelijk ooit een cryptocurrency gekocht. 37 procent van de consumenten heeft nog nooit van NFT’s (oftewel non-fungible tokens) gehoord. Zorgen over fraude met cryptomunten en gebrek aan regelgeving weerhouden veel mensen van het aanschaffen ervan.

Duurzaamheid nog niet belangrijkste

Zo’n 20 procent van de consumenten beschouwt duurzaamheid als een belangrijke beslissingsfactor bij het kopen van een nieuwe smartphone, maar de levensduur van de batterij (38 procent) en gebruiksgemak (32 procent) worden belangrijker gevonden. Wel kiezen 24-minners hun nieuwe smartphone vaker op basis van duurzaamheid (29 procent) dan andere generaties.

Bijna de helft van de consumenten wil dat bedrijven de CO2-voetafdruk van hun mobiele producten delen, terwijl slechts een kwart van de consumenten een bedrijf vertrouwt als het gaat om de cijfers over de CO2-voetafdruk. Een even grote groep is bereid extra te betalen voor een mobiel apparaat met een lagere CO2-voetafdruk. Een op de drie wil zijn smartphone wel beschikbaar stellen voor hergebruik, maar slechts 10 procent zou een tweedehands telefoon willen hebben.