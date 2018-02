Nederlandse woningprijzen stijgen sneller dan elders in Europa

Nederlandse huizen stijgen veel sneller in prijs dan huizen in de meeste Europese landen om ons heen. Dat komt onder andere doordat het in financieel makkelijker is om een woning te kopen, bijvoorbeeld door de hypotheekrenteaftrek. Dat stelt het in vastgoed gespecialiseerde techbedrijf Calcasa in zijn kwartaalbericht.

Uit dit onderzoek blijkt dat de Nederlandse woningprijzen met 8,2% zijn gestegen en dat Nederland daarmee tot de top 3 van West-Europa behoort. In alle andere vergeleken landen was de stijging veel minder groot. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld stegen de woningprijzen slechts 1,7 procent, in Duitsland 3,2 procent en in België 5 procent.

Woningbeleid

Dat de huizenprijzen in Nederland sneller stijgen, heeft met ons woningbeleid te maken. In Nederland konden kopers tot 1 januari 2018 een hogere hypotheek krijgen dan in andere landen. Niet alleen voor de prijs van de woning, maar ook voor de financiering van belastingen, kon geleend worden. In Duitsland en België moeten kopers meer eigen geld inleggen. Daarnaast heeft Nederland de hypotheekrenteaftrek, die regeling bestaat wel nog steeds, al wordt die wel afgebouwd. Die stuwt de woningprijzen,

Kredietcrisis

In de vergelijking van Calcasa werden alle grote lidstaten van de EU meegenomen, plus Noorwegen en Zwitserland. Alleen Portugal en Ierland gingen Nederland voor, met een prijsontwikkeling van respectievelijk 12,5% en 11,8% over 2017. Beide landen werden samen met Italië, Griekenland en Spanje het hardst door de kredietcrisis getroffen. Dit had uiteraard ook zijn weerslag op de woningprijzen. Van deze landen liggen de woningprijzen in Portugal en Ierland als enigen weer boven het niveau van vóór de kredietcrisis.