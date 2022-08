Sterk gestegen hypotheekrente zorgt voor impasse op woningmarkt

De sterk gestegen hypotheekrente in combinatie met de torenhoge huizenprijzen zorgen de laatste maand voor een impasse op de woningmarkt, blijkt uit een analyse van De Hypotheker. Het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning daalde in juli met maar liefst 28 procent in vergelijking met de maand ervoor. Ten opzichte van een jaar geleden is de afname zelfs 32 procent.

Mensen die zich oriënteren op de woningmarkt lijken de aankoop van een woning – ondanks tekenen dat de woningmarkt iets afkoelt – uit te stellen tot de hypotheekrente weer is gedaald of het aanbod betaalbaarder wordt. Zij zien nog weinig verbetering in hun situatie op de woningmarkt, blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van De Hypotheker. Zo hebben of verwachten nog altijd 7 op de 10 mensen die binnen nu en twee jaar een woning willen kopen, problemen met (te) hoge huizenprijzen. Meer dan de helft ervaart bovendien dat er (veel) te weinig aanbod is in de prijsklasse waarin zij zoekt.

Ondanks dat oriënteerders met concrete plannen om een eerste of volgende woning te kopen voorlopig de kat uit de boom kijken, zien zij langzaam wel iets veranderen op de oververhitte woningmarkt. Zo geeft 13 procent van hen aan te merken dat de markt iets minder overspannen wordt, 7 procent dat er minder biedingen en concurrentie is en geeft 6 procent aan dat zij vaker naar een bezichtiging kunnen. Er zijn volgens De Hypotheker meer tekenen van een licht afkoelende woningmarkt. Zo zwakt de stijging van de huizenprijzen af: in het tweede kwartaal is de gemiddelde verkoopprijs gestegen met 10,6 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Eerdere kwartalen lagen deze prijsstijgingen nog rond de 20 procent. Dit is ook terug te zien in het gemiddelde hypotheekbedrag. Dit nam in de maand juli (311.000 euro) bijna 5 procent af ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden (326.000 euro).

Lagere leencapaciteit niet terug te zien in huizenprijzen

Door de sterk gestegen hypotheekrente, de aanhoudende hoge huizenprijzen én de angst voor een economische recessie lijkt de woningmarkt momenteel in een impasse beland. “Door de hogere hypotheekrente kunnen woningzoekenden op dit moment minder lenen. Hierdoor staat de betaalbaarheid van woningen nog verder onder druk, zeker aangezien de lagere leencapaciteit – mede door de krappe woningmarkt – nog niet terug te zien is in lagere huizenprijzen”, zegt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. “Uit ons onderzoek blijkt dat de helft van de oriënteerders die binnen twee jaar een woning wilt kopen op zoek is naar een woning tot 349.000 euro, terwijl de gemiddelde verkoopprijs in het tweede kwartaal van 2022 op 448.000 euro lag. De licht afkoelende woningmarkt is een gezonde ontwikkeling, maar aangezien de huizenprijzen nog steeds sterk stijgen moeten we niet te vroeg juichen. Het is cruciaal dat de aandacht niet verslapt en het tekort aan woningen urgent op de agenda blijft.”

1 op de 5 Nederlanders wil binnen nu en twee jaar verhuizen naar een koopwoning

Ruim een vijfde van de Nederlanders zou binnen nu en twee jaar naar een (eerste of volgende) koopwoning willen verhuizen, zo blijkt uit het onderzoek. Driekwart van hen geeft hierbij aan bereid te zijn om een concessie te doen door langer te wachten met het kopen van een woning en een kwart zegt al langer dan een jaar op zoek te zijn. Vier op de tien Nederlanders ervaren (nog steeds) dat er een kleiner aanbod is in de prijsklasse waarin zij zoeken in vergelijking met het begin van hun zoektocht, terwijl een derde aangeeft dat er sindsdien meer biedingen zijn en meer concurrentie is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat driekwart van de oriënteerders bereid is om te overbieden (74 procent).