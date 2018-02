Schade BTW-naheffing ketenzorg terug te halen bij zorgverzekeraar

De BTW-vrijstelling voor de ketenzorg, die sinds 1 januari 2016 geldt, kent ondanks herhaalde bezwaren geen terugwerkende kracht. Zorginstellingen die te maken krijgen met een naheffing, kunnen die schade wel vergoed krijgen door zorgverzekeraars. Daarop wijst BDO in reactie op een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch.

Het hof oordeelde dat het overheaddeel in de bekostiging van de ketenzorg belast is met 21% BTW. De Belastingdienst blijft daarmee naheffen over de jaren vóór 2016. Toen gold nog niet de BTW-vrijstelling voor de ketenzorg: zorggroepen en gezondheidscentra die multidisciplinair samenwerken in de geïntegreerde eerstelijnszorg. Die vrijstelling heeft geen terugwerkende kracht. Ten onrechte, vindt BDO. “Zorgverleners van verschillende disciplines gaan al jaren samenwerkingsverbanden aan voor het aanbieden van geïntegreerde eerstelijnszorg op het gebied van diabetes mellitus type II, CVRM, COPD en/of astma. Deze samenwerkingsverbanden (zorggroepen) zijn bedoeld om de multidisciplinaire zorg aan de groep chronische patiënten integraal en in goede samenhang aan te bieden en te organiseren. De zorggroepen maken met zorgverzekeraars afspraken over de bekostiging van de zorg en/of de coördinatie daarvan. De bekostiging kan plaatsvinden in de vorm van een integraal tarief (de keten-dbc), een koptarief of een GEZ-module.”

Geen zorgprestatie

Die keten-dbc dekt tevens de kosten van de organisatie en coördinatie in de vorm van een zogenoemd overheaddeel. “De Belastingdienst vindt dat het overheaddeel belast is met 21% BTW. Dat betreft niet de vergoeding voor een zorgprestatie. Dit standpunt is door de rechter meermalen bevestigd en nu weer. Volgens de Belastingdienst geldt hetzelfde voor het koptarief en de GEZ-module.”

Afspraken met zorgverzekeraars

BDO vindt dat BTW-heffing niet aan de orde zou moeten zijn. “De Belastingdienst heft echter BTW na over de jaren tot en met 2015 en wijst alle lopende bezwaren af.” BDO wijst zorgaanbieders op een akkoord met Zorgverzekeraars Nederland, waarin is afgesproken dat zorgverzekeraars onder voorwaarden de BTW-schade vergoeden aan de zorggroepen. “Als u dat nog niet heeft gedaan, is het belangrijk om in overleg te treden met uw preferente zorgverzekeraar over eventueel nog te nemen stappen en de voorwaarden die de zorgverzekeraar stelt. In goed overleg kan de BTW-verplichting over de oude jaren in de meeste gevallen zonder financiële schade voor de zorggroep worden afgehandeld.”