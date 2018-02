Bankkosten consumenten flink omhoog

Veel consumenten betalen dit jaar meer voor betaaldiensten van hun bank, ziet de Consumentenbond. ING spant de kroon met een kostenstijging van 7 tot 10% voor de betaalpakketten. Ook klanten van de Rabobank zijn vanaf 1 april flink duurder uit.

De kostenstijging van de ING betaalpakketten komt bovenop een eerdere tariefsverhoging in 2017. Hiermee stijgen de kosten van het BasisPakket in twee jaar tijd met 29%, die van het BetaalPakket met 23% en van het RoyaalPakket met 20%. Ook de Rabobank verhoogt zijn tarieven flink. Klanten met een DirectPakket betalen per 1 april 15,4% meer. De kosten voor het BasisPakket en het TotaalPakket stijgen respectievelijk met 3,7% en 2,2%.

Geen verhoging

Niet alle banken doen mee aan de kostenstijging. ASN Bank, Knab en SNS verhoogden hun tarieven voor het tweede jaar op rij niet. Wel verlaagden zij de rente over het positieve saldo op de betaalrekening. SNS is volgens berekeningen van de Consumentenbond vaak de goedkoopste optie.

Rood staan

Terwijl de rente op positief saldo daalt, blijft de rente op rood staan onverminderd hoog, variërend van 9 tot 13,9%. Alleen Knab rekent minder: 5%. Veel consumenten betalen een hoge rente voor rood staan, terwijl ze bij dezelfde bank spaargeld hebben. De Consumentenbond vindt dat banken daar veel meer rekening mee moeten houden. Bijvoorbeeld door bij rood staan het saldo automatisch aan te vullen vanuit de spaarrekening. Dat is nu alleen mogelijk bij Knab, RegioBank en SNS.